Ausstellung im Scherer-Haus

„Schriftbilder“ heißt der Titel, wenn die Bilder von Eleonore Köble bis Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 31. Mai im Maria-Scherer-Haus im Foyer zu sehen sind. Es sind 21 Werke der Rheinauerin und Caritas-Ehrenamtlichen Köble, die in der Minneburgstraße 66 auch zu kaufen sind. Eleonore Köble arbeitet autodidaktisch in Malerei und Schrift, die sie zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügt.

Die Beschäftigung damit wurde Köble quasi in die Wiege gelegt: 1947 geboren, wuchs sie zwischen Buchstaben aus Holz und Blei, Papier und Farben in der elterlichen Druckerei auf der Rheinau auf. Sie selbst war früher auch Mit-Geschäftsführerin der inzwischen geschlossenen Druckerei Grall.

Darüber hinaus engagiert sich Eleonore Köble seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Caritas und ist – zusammen mit Johanna Willmann – Vorsitzende der Mannheimer Caritas-Konferenzen. Als Vorstandsmitglied im Förderverein des Maria-Scherer-Hauses ist sie dem Haus auf der Rheinau überdies seit vielen Jahren verbunden. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019