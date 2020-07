Awo-Ballett legt wieder los

„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt – wir steigern das Bruttosozialprodukt“: Nach wochenlanger Pause wegen der Corona-Pandemie hat die Leiterin des Awo-Balletts, Erika Schmaltz, nach aktuellen Lockerungen jetzt wieder zum ersten Tanztraining eingeladen. Und fast alle Damen kamen in ihren Garten in der Sommerstraße auf dem Pfingstberg zur Auffrischung ihrer Jubiläumsschau. Die beliebte Tanzgruppe feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

„Wir wollten eigentlich im Juni zusammen mit der Awo Neckarau, die in diesem Jahr ihr 70-Jähriges hat, ein großes Fest machen“, erzählt Schmaltz. Alles sei jedoch ins Wasser gefallen wegen der Pandemie. „Aber wir wollen das Fest verschieben, schließlich haben wir schon viel Zeit und Geld in die Kostüme von Elvi Koch und in die Requisiten von Brigitte Hinke gesteckt“, betont die Trainerin. Zum Jubiläum hat die Tanzgruppe eine große Schau einstudiert. Unter dem Motto „Reise mit dem Traumschiff“ mit toller Musik waren die tanzenden Damen erstmals bei der eigenen Seniorenfasnacht im Februar um die Welt unterwegs – mit Stationen in 14 Ländern.

1980 aus der Taufe gehoben

Angefangen hat alles 1980 beim Marktplatzfest auf dem Pfingstberg. Zu der Zeit hatte Erika Schmaltz noch die Gardekinder der Rheinauer Sandhase trainiert. Eine Nachbarin brachte die damals 32-Jährige, die Lehrgänge bei der Awo besucht hatte, auf die Idee, ein Ballett zu gründen – und zwar für Senioren. „Anfangs waren wir acht Damen“, erinnert sich Schmaltz. Mit dem Udo Jürgens-Titel „Mit 66 Jahren“ brachte die Gruppe die erste eigene Choreografie auf die Bühne. Die tanzenden Damen trugen schwarze Hosen, weiße Blusen und einen lustigen Hut. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis wir das geschafft haben“, erzählt Schmaltz und lacht.

Der Udo Jürgens Titel gehört auch zu ihrem jüngsten Programm. 16 Damen tanzen im Jubiläumsjahr beim Awo-Ballett. Die Jüngste ist knapp 60, die Älteste 82 Jahre alt. Die Frauen kommen aus ganz Mannheim, eine aus Ketsch und eine andere aus Heidelberg. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. „Wir sind nicht organisiert, kein Verein“, betont Schmaltz. „Nur zwei Kuchen pro Jahr backen, das ist bei uns Pflicht“, sagt sie. Ansonsten bringe sich jede mit ihren Talenten ein.

Brigitte Pfister beispielsweise ist „Expertin für Bauchtanz“ und Marianne Schönfeld leitet die Stepp-AG. Für die Choreografie ist hauptsächlich Erika Schmaltz zuständig. Trainiert haben die Damen im Nachbarschaftshaus Rheinau – bis zum Umbau. „Eigentlich haben wir im Moment kein Domizil, und die Awo Rheinau gibt es nicht mehr.“

Spontan habe das Maria-Scherer-Haus der Tanzgruppe, die sich inzwischen der Awo-Neckarau angeschlossen hat, Räume angeboten. Aber wegen Corona könne man da zurzeit nicht rein. Von Januar bis Mitte Februar hatte das Awo-Ballett noch zehn große Auftritte. Im März war dann Schluss wegen dem Lockdown. Normalerweise absolviert das weit über die Grenzen Mannheims hinaus bekannte Ballett im Jahr 30 bis 40 Tanzauftritte.

Nach den Lockerungen sei es nun an der Zeit, ihre „alten Mädchen“ wieder in Schwung zu bringen, so Schmaltz. „Wir versuchen, wieder zu tanzen, wieder alles in den Kopf zu kriegen“, sagte sie. Beim Training gehen die Damen gleich auf‘s Ganze und legen los – mit erstaunlicher Power. „Tanzen hält körperlich und geistig fit“, ist die 72-jährige Trainerin überzeugt. Über die Jahre seien zudem viele Freundschaften entstanden, die sie auch außerhalb von Training und Auftritten pflegten. „Interessierte Damen sind gern zum Mitmachen eingeladen“, ergänzt Schmaltz.

Wer Interesse hat, kann sich bei ihr melden unter Tel. 0621/ 873676 oder per E-Mail an erika@awo-ballett.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020