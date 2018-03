Bau-Bus parkte auf dem Schulhof

Anzeige

Großer Andrang auf dem Hof der Pfingstbergschule: Der Bau-Bus der Bauwirtschaft Baden-Württemberg war erstmals in Mannheim im Einsatz und sorgte für Begeisterung bei den Jugendlichen. Wie Wiebke Zuschlag von dem Branchenverband Nordbaden mitteilte, nutzten die Schüler Actionangebote wie zum Beispiel virtuelle sportliche Mutproben. Balancieren auf einer Slackline, zu balancieren, Longboard fahren oder aus – simulierten – 70 Metern Höhe einen Bungee-Sprung wagen.

Aber auch mit der Baumaterie selbst konnten die Schüler sich bei ihrem Besuch im Bau-Bus vertraut machen: Baustoffe zum in die Hand nehmen sollten auf Gewicht und Größe eingeschätzt werden. Der Bus ist noch heute, Freitag, 23., und morgen, Samstag, 24. Februar jeweils von 10 bis 17 Uhr auf der Ausbildungsmesse „Jobs for Future“, Maimarktgelände Mannheim (Eintritt frei), vor Ort. Nähere Informationen zum Bau-Bus und Berufsmöglichkeiten am Bau stellt der Verband auch online zur Verfügung. red

Info: Infos unter bau-dein-ding.de und abz-nordbaden.de