Baum trägt bald reiche Ernte

Baumaktion im Stadtteil Rheinau: Die Glücks-Paten engagieren sich auch in diesem Jahr für sozial benachteiligte Kinder. Mit einem sogenannten Wunschbaum sollen denjenigen Weihnachtsgeschenke ermöglicht werden, die ohne Unterstützung an Heilig Abend ohne Gaben feiern müssten.

Ab sofort steht der Baum zum zweiten Mal in der Sparkasse Rhein Neckar Nord im Stadtteil Rheinau in der Relaisstraße 28. An ihm werden nahezu zweihundert Nachrichten ans Christkind von Rheinauer Kindern und Jugendlichen hängen, die ohne diese Unterstützung an Weihnachten keine Geschenke auspacken könnten.

Über die Betreuerinnen der Kindergärten, Schulen und Institutionen wurden die Zettel verteilt, auf denen die Mädchen und Jungs ihren persönlichen Weihnachtswunsch vermerken konnten. Dieser sollte einen Betrag von 20 Euro nicht übersteigen. Die blauen und pinkfarbenen Karten hängen nun an der festlich geschmückten Tanne und warten darauf, abgehängt und in entsprechende Geschenke umgewandelt zu werden.

Alle Wünsche erfüllt

Im vergangenen Jahr konnten alle Wünsche erfüllt werden – und das Ziel streben die Glücks-Paten auch in diesem Jahr wieder an. „Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung“, spornt Vereins-Gründer Markus Schwarz-Riehle zum Mitmachen an: „Es wäre schön, wenn wir wieder viele Kinder glücklich machen können. Das geht nur mit Unterstützung von vielen Helfern.“ Sein Dank gilt jetzt schon allen, die bereit sind, bei dieser Aktion dabei zu sein – und auch der Sparkasse Rheinau, die erneut an Bord ist und dem Baum seinen Rahmen gibt.. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018