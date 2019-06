Baumspendesoll Lehrpfad bereichern

Mächtige Pflanzenriesen, ein Urweltmammutbaum und noble Spenden von engagierten Naturfreunden: Am Tag der Artenvielfalt, den die Stadt Mannheim alljährlich organisiert, hat auch die Interessengemeinschaft Friedhof Rheinau (IFR) wieder teilgenommen. Unter der fachkundigen Führung von Tobias Schüpferling, zuständig für die Baumpflege und Baumsanierung bei den Friedhöfen Mannheim, konnten sich die Gäste von der großen Zahl unterschiedlicher Bäume auf dem Waldfriedhof ein Bild machen.

„Der Besucher-Andrang war mit rund 45 Personen in diesem Jahr besonders groß“, berichtete Erster IFR-Vorsitzender Kurt Kubinski und stellte zusammen mit seinem Stellvertreter Peter Thal, die Maßnahmen, die der Verein auf dem Friedhof initiiert hatte, vor. Zudem wies er auf die gute Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Friedhöfe hin.

Wegen Krankheiten gefällt

Danach ging es auf den Rundgang über den Lehrpfad. Der führte in erster Linie zu den Bäumen, die Bürger gespendet hatten, weil an diesen Stellen andere Pflanzenriesen wegen Krankheiten entfernt werden mussten. Schüpferling konnte zu allen Bäumen interessante Fakten liefern, so dass die für die Führung geplanten zwei Stunden verlängert werden mussten – was alle Teilnehmer gerne in Kauf nahmen.

Schließlich wurde ein neun Jahre alter Urweltmammutbaum, auch Chinesisches Rotholz, Metasequoie oder Wassertanne genannt, an die IFR übergeben. Eine Besucherin hatte ihn gespendet. Der Baum soll nun auf den Friedhof gesetzt werden und dazu beitragen, die vorhandene Vielfalt weiter auszubauen. mai

