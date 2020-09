Bei kleinen Wasser-Fans Freude am Schwimmen geweckt

Fangen spielen im Wasser oder sich einfach mal auf dem Rücken im Wasser treiben lassen: Viel Spaß hatten die mehr als 60 Kinder bei den Schwimmkursen im Rheinauer See, organisiert vom Paneaurama-Calblepark-Team in Zusammenarbeit mit dem Schwimmclub Neptun Leimen. Weil viele Schwimmbäder wegen der Corona-Epidemie geschlossen haben, kamen Peter Lindenberger und sein Paneaurama-Calblepark-Team auf die Idee, parallel zu den Wasserski- und Wakeboardkursen auf dem Rheinauer See in den großen Ferien Wassereingewöhnungs- und Schwimmkurse zu geben – sehr zur Freude der Kinder und ihrer Eltern.

Lindenberger, der ebenso wie seine Familie aus dem Wassersport kommt, erklärte: „Schwimmen ist und bleibt der Elementar-Sport schlechthin, für Kinder und Jugendliche, die Wasserski oder Wakeboard fahren lernen wollen, ist es absolut notwendig, sicher schwimmen zu können.“

Vielseitige Ausbildung

Das Paneaurama-Calblepark-Team hatte in Zusammenarbeit mit dem SC Neptun Leimen ein einzigartiges Programm für kleine Wasserratten zusammengestellt. Das stieß auf große Resonanz bei Eltern und Kindern von der Rheinau und aus Brühl. Der Kurs zur Wassereingewöhnung bot Mädchen und Jungs im Vorschulalter von vier bis sechs Jahre die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem Element Wasser zu sammeln. Kindern im Grundschulalter von sechs bis acht Jahren bekamen dagegen eine vielseitige Anfänger-Schwimmausbildung, bei der das Schwimmen in Bauch- und Rückenlage im Vordergrund stand.

Die beiden Kurse, die jeweils eine Woche lang einstündig am Nachmittag direkt hintereinander stattfanden, wurden kompetent von drei Schwimmlehrerinnen des SC Neptun Leimen unterstützt. Nadja Örüm, Diana Örüm und Giulia Seufert sind erfahrene und geschulte Trainerinnen mit entsprechender pädagogischer Qualifikation.

„Unser Ziel ist es, dass die Kinder Freude am Schwimmen entwickeln und Sicherheit im Wasser bekommen“, erklärten sie. Die Kursleiterinnen boten den Teilnehmern einen kindgerechten und einfühlsamen Schwimmunterricht, der die gesamte Entwicklung der kleinen Wasserratten unterstützte.

Dabei betreuten sie jedes Kind individuell und machten die Kursziele vom jeweiligen Leistungsstand abhängig. Nadja Örüm, Diana Örüm und Giulia Seufert arbeiten mit modernen Lehrmethoden und innovativen Hilfsmitteln, wie SUP-Boards (Stand-up-Paddling) oder Kneeboards, die für einen zusätzlichen Spaßfaktor sorgten. So konnten die Kinder Freude am Schwimmen entwickeln und sich in kleinen Gruppen von bis zu zehn Teilnehmern sicher im Wasser bewegen. Mit kindgerechten Methoden halfen die den Mädchen und Jungs dabei, ihre anfänglichen Ängste abzubauen und stärkten auf diese Weise ihr Selbstvertrauen durch Erfolgserlebnisse.

Wachsender Mut

„Den Mut der jungen Kursteilnehmer wachsen zu sehen, begeistert uns immer wieder“, sagte Nadja Örüm. Die Eltern waren froh, dass ihre Kinder auf diese Weise lernten, sich sicher im Wasser zu bewegen. Mit großer Freude registrierte dann etwa Vanessa Hauk aus Brühl, dass ihre Tochter Sophia (5) gleich den nächsten Kurs belegen wollte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020