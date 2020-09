Bekannt als „Vater des Heimatmuseums“

Ja, er verkörperte ein Stück weit selbst Rheinauer Ortsgeschichte: Seine Großmutter Luise Weber führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Traditionswirtschaft „Ratskeller“ am Rheinauer Marktplatz, sein Vater unterrichtete vor und nach dem Krieg ganze Jahrgänge von Jugendlichen in der Rheinauschule, Rolf Armbruster selbst begründete in den 1980er Jahren das Rheinauer Heimatmuseum und war im wahrsten Sinne des Wortes erster Vorsitzender seines Trägervereins. Nach langer schwerer Krankheit ist er jetzt im Alter von 82 Jahren verstorben.

Geboren am 19. April 1938 in der Geburtsklinik Altendorf in Neckarau, wuchs er in Rheinau auf, an dessen Marktplatz die Familie lebte. In der Rheinauschule war der Vater sein Lehrer, „was nicht immer zu meinem Vorteil war“, wie er stets mit einem Schmunzeln erzählt hat.

Historisch interessiert

Bei Goldschmidt machte der junge Rolf eine Lehre als Betriebs-, später als Maschinenschlosser, bald erwarb er auch den Grad „staatlich geprüfter Maschinenbautechniker“. Eine weitere berufliche Station bildete die damalige „Steinzeug“.

Nach Eintritt in den Ruhestand widmete er sich ganz seiner großen Passion: der Ortsgeschichte seines Heimatstadtteils Rheinau. In diese schrieb er sich selbst ein – als Gründer des Rheinauer Heimatmuseums und Vorsitzender seines Trägervereins. Schon immer historisch interessiert, gehörte er zu jenen, die 1982 den Heimatverein Rheinau/Pfingstberg ins Leben riefen, dessen Vorsitzender er denn auch wurde.

Seine Freundschaft mit dem Fotografen Matthias Scherer, einem Schüler seines Vaters, ermöglichte es, in dessen Atelier im Dänischen Tisch 25 das Heimatmuseum einzurichten. Hier packte er selbst an, seine Frau Brunhilde, aus einer Bäcker- und Konditorenfamilie stammend, sorgte für die Verpflegung der Helfer.

In jenen Jahren erlebten der Heimatverein und sein kleines Museum ihre Glanzzeit; an sie kann man sich vor Ort heute angesichts des beklagenswerten Zustands dieses Vereins und der Schließung des Museums 2010 nur noch wehmütig erinnern.

Großer Fundus an Wissen

Gleichwohl, es kam damals wie so oft im Vereinsleben der Fall: Undank ist gerade hier der Welten Lohn, bald trennten sich die Wege von Verein und Vorsitzendem. Seine Liebe zur Geschichte blieb, wie die Ausstattung seiner Wohnung offenbarte; ein Gespräch mit dem Jubilar darüber, wie es einst auf der Rheinau war, wurde für jeden historisch Interessierten ein wahrer Genuss und auch Quelle vieler historischer Beiträge in dieser Zeitung und mancher Bücher über den Vorort.

Seine weiteren Hobbys – das Boulen vor Ort und das Reisen in ferne Gegenden – musste er in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurückschrauben, die meiste Zeit in seinem Haus in Casterfeld verbringen. Die Trauerfeier findet an diesem Freitag, 12 Uhr, auf dem Waldfriedhof Rheinau statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020