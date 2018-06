Besuch der Freunde aus Frankreich

Anzeige

Ein Wochenende unter Freunden – so zieht Brühls Bürgermeister Ralf Göck Bilanz nach dem Besuch einer 30-köpfigen Delegation aus der Brühler Partnerstadt Ormesson-sur-Marne, die, angeführt von der stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde, Odile Hugnet, und der Präsidentin des Partnerschaftskommitees, Michele Crocheton, in der MKurpfalz zu Gast war. Auf dem Programm des Besuchs standen Ausflüge zur Kollerinsel und in den Schwetzinger Schlosspark. Die Kommunen pflegen einen regen Austausch auf Vereins- und Schulebene. Die nächsten Treffen finden im September diesen und Juli kommenden Jahres statt. lang