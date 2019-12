Da sage noch mal einer, Vereine besäßen zu wenig ökologisches Bewusstsein. Das Gegenbeispiel: Beim 31. Weihnachtsmarkt der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd gibt es eine Neuerung: „Bitte eigene Tasse mitbringen!“ appelliert das Ankündigungsplakat bereits im Vorfeld an die Freunde des Glühweins. „Man muss nicht reden, sondern handeln“, begründet Hans Held.

„Die Resonanz war fast ausschließlich positiv“, bilanziert der Vorsitzende. „Und die Abfallmange schon erheblich geringer als in den Vorjahren.“ Denn bei der Premiere gibt es für die, die noch keine eigene Tasse dabei haben, die sattsam bekannten Becher. „Doch mein Ziel ist es, in absehbarer Zeit, vielleicht schon im kommenden Jahr, ganz auf sie zu verzichten“, stellt Held klar.

Überhaupt macht der vor zwei Jahren ins Amt gekommene Vorstand gute Erfahrungen mit Neuerungen. Die Sperrung der Frobeniusstraße zwischen Marktplatz und Kirchenplatz hat sich bewährt. Und so fahren auf diesem Stück auch diesmal keine Autos, sondern lediglich Karussell-Gäste im Kreise. Und ungeachtet aller Elektronik, die auch für Kinder längst selbstverständlich ist, erfreut sich das nostalgische Gerät bei ihnen ewig aktueller Attraktivität. Gleiches gilt für das Kasperletheater von Siedler Hans Zillhardt.

14 Buden und großes Zelt

Ansonsten ist fast alles wie in den 30 Jahren zuvor. Der kleine Marktplatz von Rheinau-Süd wird eingerahmt von 14 Buden, aus denen heraus Privatpersonen, Initiativen und Vereine (allen voran der örtliche Sport-Club Rot-Weiß) all das verkaufen, was sich als Schmuck oder kleines Geschenk für Weihnachten gut verwenden lässt. In der Mitte lockt das große Verpflegungszelt.

Gleichgeblieben ist auch dessen Bewirtschaftung durch viele Ehrenamtliche, die Organisator Sascha Sigl in Schichten einteilt. Denn für eine allein ist die Zeit zwischen 10 Uhr morgens und abends doch zu lang. Dass die Helfer Nikolausmützen nicht in Rot, sondern in Grün tragen, hat nichts mit dem aktuellen politischen Hoch der entsprechendfarbigen Partei zu tun: „Das ist bei uns eben so Tradition“, sagt Held.

Tradition ist auch schon fast der „königliche Besuch“. Von Held im letzten Jahr eingeführt, macht am Abend Fasnachtsprinzessin Michelle von den „Rohrhöfer Göggel“ den Untertanen in „Rohrhof-Nord“, wie Rheinau-Süd dort scherzhaft genannt wird, ihre Aufwartung und sagt auf der Bühne ihr Motto auf. Das kommt super an, nicht nur bei den vielen Rohrhöfer Leichtathleten.

Akteure aus dem Ortsteil

Apropos Programm: Den ganzen Nachmittag über wechselt sich auf der hölzernen Bühne ein – akustisch von Rolf Ries in Szene gesetztes – Musikangebot ab, das komplett von Gruppen aus dem Ort gestaltet wird: Akteure sind die Kinder aus der evangelischen, katholischen und städtischen Kindertagesstätte sowie aus der Grundschule, dazu die Klangfabrik und die Gruppe Cajon.

Das „Christkind“ (die Tochter von Sascha Sigl) und der Nikolaus, in dessen Kostüm sich Pfarrer Uwe Sulger von der Versöhnungskirche verbirgt, belohnen die Kleinen für ihre Auftritte, deren stolzeste Zuschauer Eltern und Großeltern sind.

Mit der Besucherresonanz sind die Organisatoren vollauf zufrieden: „Das ist echt der Hammer“, freut sich Held. Eigentlich soll um 19 Uhr Schluss sein. Doch vorsorglich hat er bei der Stadt bis 20.30 Uhr beantragt – und die Verlängerung ist denn auch hoch willkommen. „Hier weht der Spirit von Rheinau-Süd“, sagt ein Besucher zu Held, dem dieser Satz das schönste Kompliment ist.

Und verdienter Lohn für harte Arbeit der insgesamt 60 Ehrenamtlichen. Denn Weihnachtsmarkt bedeutet nicht nur Standdienst, sondern auch Aufbau ab 7 Uhr morgens und Abbau bis eine halbe Stunde vor Mitternacht. Und auch der Erlös des Verpflegungszeltes wird im Januar für karitative Zwecke gespendet.

Auch sonst engagieren sich die Siedler: Die Tanne aus dem Odenwald, unter der gefeiert wird, haben sie auf eigene Kosten organisiert – zur Freude des gesamten Ortsteils.

