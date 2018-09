Boule-Turnier vor Wasserskianlage

Spannende Wettkämpfe, Deftiges und Süßes sowie eine Party mit Musik: Zusammen mit engagierten Gästen möchte das Team der Wasserskianlage am Rheinauer See die alte Boule-Tradition wieder aufleben lassen und lädt für Samstag, 15. September, ab 10 Uhr, zu einem für Jedermann offenen Boule-Turnier ein. Damit soll zugleich der große Bouleplatz vor den Toren der Wasserskianlage wieder neu in Betrieb genommen und eingeweiht werden. Das Turnier wird nach dem Schweizer System gespielt. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Anmelden kann man sich im Shop der Wasserskianlage oder online unter conichiwa@web.de. Zum Turnier sowie zum Begleitprogramm sind auch Besucher, die nur zuschauen wollen, herzlich willkommen. mai

