Bücherspaß für die kleinen Leser

Bilder anschauen, sich vorlesen lassen, singen und spielen: Ab sofort gibt es in der Stadtteilbibliothek Rheinau wieder ein Angebot für Kinder zwischen eineinhalb und vier Jahren. Mit Unterstützung des Fördervereins der Zweigstelle findet ab sofort an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr ein Nachmittag zur Leseförderung statt.

Der „Bücherspaß für die Kleinsten“ richtet sich an Kinder im Alter von 18 bis 48 Monaten. Gemeinsam mit deren Eltern werden Bilderbücher in der Krabbelgruppe angeschaut, gelesen, gespielt und gesungen.

Anschließend wird in gemütlicher Runde etwas gemalt oder Kleines gebastelt. Termine sind am 14. November, 12. Dezember, sowie am 9. Januar und 13. Februar 2019, jeweils mittwochs.

Um Anmeldung wird gebeten bei der Stadtteilbibliothek Rheinau in der Kronenburgstraße 45 bis 55, Telefon 0621/8 71 02 53 oder per E-mail unter mailto:stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de“ oder stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de.

24 000 Medien im Angebot

Die Stadtbibliothek Rheinau ist im Stadtteil Freistett zentral zwischen Marktplatz und Schwimmbad und direkt neben der Realschule gelegen. Besuchern steht eine breitgefächerte Auswahl von rund 24 000 Medien zur Verfügung.

Zudem gibt es ein Lesecafé mit Heißgetränkeautomat, zwei PCs zur Medienrecherche, zwei PCs mit Internetzugang, Office-Programmen und Drucker sowie ein Kopierer, zwei CD-Player und zwei Kassettenrekorder mit Kopfhörern. mai

