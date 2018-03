Bürger wollen Wiederaufbau

Anzeige

In der Rheinauer Bevölkerung besteht der Wunsch nach Wiederaufbau des im Oktober 2015 teilweise abgebrannten Alten Relaishauses. Als Nutzung für das historische Gebäude in der Relaisstraße sei sowohl ein Restaurant als auch ein Heimatmuseum vorstellbar – so das Meinungsbild in der öffentlichen Veranstaltung, zu der die SPD am Mittwochabend eingeladen hatte.

Das 1771 erbaute und damit älteste bestehende Gebäude des Vorortes ging in der Nacht zum 21. Oktober 2015 in Flammen auf. 2016 wurde der Inhaber wegen Brandstiftung zu acht Jahren Haft verurteilt.

Seit der Brandnacht steht das Gebäude, das nach wie vor dem in Haft einsitzenden Eigentümer gehört, teilweise als Ruine in der Relaisstraße. Um wenigstens die bestehende Bausubstanz zu sichern, wurde im Dezember die Stadt aktiv und investierte 90 000 Euro. Der Dachstuhl war allerdings schon nicht mehr zu retten. Was mit dem Gebäude langfristig geschehen soll, ist völlig offen.