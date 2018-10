Bürger wünschen sich attraktive Plätze

Attraktive Plätze und bezahlbares Wohnen sind laut einer Befragung der SPD für die Rheinauer am wichtigsten. An 150 Türen hatten die Sozialdemokraten gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer geklopft und die Bewohner gefragt, was die Menschen in Rheinau bewegt. 21 Prozent der Befragten gaben an, dass der Umbau des Karlsplatzes und des Rheinauer Marktplatzes ganz oben auf der Agenda stehen sollten. Zwölf Prozent nannten bezahlbares Wohnen als wichtigstes Anliegen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer erklärt: „Uns ist wichtig, dass Wohnen in Mannheim für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar ist und Angebote für verschiedene Interessenlagen zur Verfügung stehen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass überall dort Wohnungen entstehen, wo dies möglich ist. Zugleich geht es uns darum, dass die 30-Prozent-Quote für bezahlbares Wohnen ohne Ausnahmen umgesetzt wird.“

In Sachen Rheinauer Marktplatz und Karlsplatz könne die SPD-Rheinau-Vorsitzende Ulrike Kahlert die Wünsche der Bürger „nur vehement unterstützen“. Es werde Zeit, dass nun nach einer großen Bürgerbeteiligung die Umgestaltung des Marktplatzes folge.

Das werde allen Rheinauern zu Gute kommen. „Als nächstes haben wir auf der Rheinau den Karlsplatz auf der Agenda“, so Kahlert: „Die Plätze können wichtige identitätsstiftende Treffpunkte im Stadtteil sein. Dafür müssen sie entsprechend attraktiv und sauber sein. Auch die Bemühungen um die Rettung des Relaishauses setzen wir fort.“

Die Zielsetzung der Aktion „Tür-zu-Tür“ der SPD umschreibt Ralf Eisenhauer folgendermaßen: „Wir setzen uns gemeinsam mit den Bürgern für ein Mannheim ein, das allen die gleichen Chancen bietet. Deshalb ist es uns auch so wichtig, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018