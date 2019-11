CDU fordert neue Spielplätze

Die Stadt muss mehr Flächen schaffen, auf denen Kinder und Jugendliche Spielen, Toben und sich beim Sport auspowern können: So lautete das Fazit einer Ortsbegehung, zu der der CDU-Ortsverband Rheinau/Pfingstberg gemeinsam mit CDU-Fraktionsvorsitzendem Claudius Kranz zum Thema Spielplatzkonzept auf der Rheinau? eingeladen hatten (wir berichteten).

Auf der Tour sprachen die Teilnehmer über den Zustand und die Ausstattung der Spielplätze und zogen eine Zwischenbilanz von der Umsetzung des Konzepts in Rheinau. Dabei waren die besuchten Spielplätze in einem für den Ortsverband nicht akzeptablen Zustand: Insbesondere der Spielplatz an der Plankstadter Straße ließ eine Aufwertung vermissen. „Zudem fehlten hier Spielgeräte auch für Jugendliche und die Fläche daneben, also jene zwischen der Plankstadter und der Karlsruher Straße, war und ist keiner für den Stadtbezirk gewinnbringenden Nutzung zugeführt“, so Kranz.

Nun hat die CDU-Gemeinderatsfraktion in ihrem Antrag „Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsplätze für alle Generationen“ auf diese Problematik Bezug genommen. Die Verwaltung soll, so ihr Antrag, vom Gemeinderat beauftragt werden, Spiel- Bewegungs- und Begegnungsplätze zu planen und an drei verschiedenen Standorten in der Stadt zu errichten.

Ein Standort soll auch auf der Rheinau sein, wie es in dem Antrag heißt: „Die Verwaltung wird beauftragt drei Spiel- Bewegungs- und Begegnungsplätze zu planen und an Standorten neben der Rheinau-Grundschule sowie zwischen der Plankstadter und der Karlsruher Straße zu schaffen.“ Diese Spiel- Bewegungs- und Begegnungsplätze sollen laut Antrag für alle Zielgruppen Angebote bereithalten: einen Kinderspielplatz für kleinere Kinder (bis sechs Jahre) mit Wasserbereich und einem Pavillon, um wetterunabhängiges Spielen zu ermöglichen, einen Spiel- und Bewegungsplatz für Kinder im Schulalter sowie einen Bewegungsbereich für Jedermann. „Mit Outdoor-Fitness-Geräten, Calisthenics-Angeboten, und Nutzungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen“, so Kranz. mai

