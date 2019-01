CDU lädt zu Neujahrstreff

Zu ihrem traditionellen Neujahrskaffee lädt die Rheinauer CDU für Sonntag, den 13. Januar, 14.30 Uhr, in das Clubhaus des Sport-Clubs Pfingstberg-Hochstätt, Mallaustraße 111, ein. Ortsvorsitzender Christoph Hambusch kann dabei aus Anlass der Europawahl am 26. Mai einen hochrangigen Repräsentanten einer europäischen Institution begrüßen: den Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, Rainer Wieland (Bild), zugleich Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg für die Europawahl. Ebenfalls zu Gast ist Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel. Die musikalische Umrahmung liegt in den Händen von Bloomal Joachim Schäfer. Für das leibliche Wohl ist von den Veranstaltern mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, interessierte Bürger sind ausdrücklich willkommen. -tin

