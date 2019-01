Hans Held bringt den Sinn dieser Veranstaltung in wenigen Worten auf den Punkt: „Heute Abend wollen wir Danke sagen und Hilfe geben“ – so der Vorsitzende der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd über den Helferabend seines Vereins. Mit einem Essen dankt der Vorstand den Aktiven, die beim jüngsten Weihnachtsmarkt Dienst geschoben haben, und überreicht dessen Erlös für zwei gemeinnützige Zwecke: 1000 Euro an die katholische Kindertagesstätte St. Johannes und 500 Euro an die Freiwillige Feuerwehr.

Dies tun die Siedler umso lieber, als der zurückliegende Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg war – „etwas Besonderes“, wie Hans Held formuliert. Und das nicht nur, weil es der 30. in Folge war und damit Jubiläum gefeiert wurde, sondern auch wegen des großen Feuerwerks, gesponsert von Bäckermeister Wolfram Gothe.

Tolles Feuerwerk zum Jubiläum

Zum Amüsement der Anwesenden berichtet Held von der komplizierten Prozedur der Genehmigung, die erst am Vortag des Festes um 12 Uhr mittags eintraf. Zuständig war das Waffenamt der Stadt Mannheim – nur wenigen Anwesenden im Siedlerheim war bewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Entschädigt wurden die Siedler durch die Lichter, die bis in 50 Meter Höhe stiegen und noch von der anderen Rheinseite aus zu sehen waren, wie berichtet wurde.

Das alles wäre nicht möglich ohne die Unterstützung der Feuerwehr. Dass Michael Scherb, seit drei Jahren Kommandant der 22 Freiwilligen auf der Rheinau (darunter übrigens drei Frauen) in der Siedlung wohnt, das sorgt naturgemäß für einen direkten Draht.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sascha Schneider nahm er die Spende in Höhe von 500 Euro entgegen. Gekauft werden soll mit dem Geld ein neuer Grill für die Jugendgruppe. „Sie wurde von uns neu aufgebaut und umfasst neun Aktive“, berichtet Scherb. Ja, es gibt sogar eine Kindergruppe für die Fünf- bis Zehnjährigen.

Unterstützung für die Siedler kommt stets auch von der katholischen Kirchengemeinde. Ihr Zentrum St. Johannes am Marktplatz ist der Mittelpunkt des Ortsteils, beim jüngsten Weihnachtsmarkt dank Sperrung der Frobeniusstraße sogar Teil des Festgeländes. Ihre Kindertagesstätte erhielt 1000 Euro für eine neue Küche. Diese wird notwendig durch die Erweiterung der Kita als Folge des Neubaugebietes am See.

In seinen Dankesworten machte sich Pfarrer Lorenz Seiser ganz grundsätzliche Gedanken zu dieser Spendensumme. Angesichts von Kosten für die neue Küche in Höhe von 65 000 Euro mag diese klein wirken. „Aber für einen 15-Jährigen, der seinen Mofa-Führerschein macht, ist sie hoch.“ Auch für die Alten Römer war 1000 viel: „Es ist die höchste römische Zahl, die es gibt.“ Ja, sogar ein einziger Cent sei wichtig: „Wenn Du etwas kaufen willst, das 10 Euro kostet, und Du hast nur 9,99 Euro, dann kriegst Du es nicht.“ Wichtig sei für ihn ohnehin vor allem die in der Spende zum Ausdruck kommende Botschaft: „Ihr gehört zu uns.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019