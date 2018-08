Das große Jubiläum naht

Was bei den Versammlungen der Siedler- und Eigenheimer-Gemeinschaft Casterfeld bereits auf den ersten Blick auffällt - das ist die starke Resonanz der Mitglieder. An die 90 Personen tummelten sich auch diesmal im großen Saal des Sportclubs Pfingstberg-Hochstätt - es gibt nicht viele Vereine auf der Rheinau, die zu einer Generalversammlung so viele Mitglieder mobilisieren können.

Unter

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2226 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009