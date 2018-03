Das Leistungsprinzip lebt er vor

Anzeige

1987 ist er einer der beiden Initiatoren des Rheinauer Gewerbevereins, der schnell zu seinem Herzensanliegen wird. Zunächst Sprecher des Werbebeirates und damit verantwortlich für Großaktionen vom Weihnachtsmarkt bis zur Leistungsschau, hat er von 1993 bis 2005 den Vorsitz inne. Wichtige Initiativen wie die Renovierung des Rheinauer Rathauses mit Spenden von Bürgern und Firmen oder die Gründung des Rheinauer Neujahrsempfangs in dessen heutiger, stadtweit vorbildlichen Form gehen von ihm aus.

Auch in der Dachorganisation des Gewerbevereins, dem Bund der Selbstständigen, wird man so auf ihn aufmerksam: Schäfer wird zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Mannheim gewählt, 2003 Leiter der BdS-Geschäftsstelle mit Sitz in Seckenheim.

Mitbegründer des Fördervereins

Durch seine Tätigkeit im Gewerbeverein wächst Schäfer hinein ins Rheinauer Vereinsleben, in dem er sich ebenfalls stark einbringt. 2002 engagiert er sich in der Bürgerinitiative zur Rettung des Parkschwimmbades, wird danach zur treibenden Kraft bei der Gründung des Fördervereins für die beliebte Freizeiteinrichtung. Als 2013 die Frage ansteht, wer den Vorsitz übernehmen soll, da lässt sich Schäfer, damals bereits über 70, gerne in die Pflicht nehmen.

Denn Klaus Schäfer postuliert die zentralen Begriffe seiner Reden Leistung und Selbstverantwortung eben nicht nur, er lebt sie selbst vor. „Mein Leben zeigt, dass unsere Gesellschaft Aufstieg ermöglicht, wenn man bereit ist, etwas zu leisten“, bilanziert er bereits bei einem Geburtstag vor einigen Jahren seinen sozialen Aufstieg vom Stahlarbeitersohn zum Unternehmensberater.

Beim BdS bleibt er weiter im Dienst, den Vorsitz des Schwimmbadvereins aber würde er gerne weitergeben, um mit 75 doch ein klein wenig mehr Zeit für sich selbst zu haben. Er hat es sich verdient.

