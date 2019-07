Den Schwung bewahren

Die Veranstalter des Großen Rheinauer Stadtteilfestes 2019 können eine positive Bilanz ziehen. Im 30. Jahr nach ihrer Gründung wurde die Traditionsveranstaltung ein voller Erfolg. Doch nun gilt es, diesen Schwung in die Zukunft weiterzutragen.

Das neue Organisationsteam jedenfalls kann zufrieden sein. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es mehr Stände, mehr Programm, mehr Festzugnummern, mehr Zuschauer – und dies trotz unsteter Witterung. Die Veranstaltung unterstreicht damit, wie Erster Bürgermeister Christian Specht bestätigte, ihren Ruf als größtes Mannheimer Stadtteilfest.

Das neue Team konnte jedoch auch auf dem aufbauen, was in den zurückliegenden 30 Jahren geschaffen wurde. Es steht auf den Schultern früherer Verantwortlicher – von Paul Buchert 1990 bis zum amtierenden Vorsitzenden Arthur Vogt, der im Herbst sein Amt weitergibt. Angesichts dessen wäre eine angemessene Würdigung Vogts durch das Festkomitee bei der offiziellen Eröffnung wünschenwert gewesen. Denn er war ein qualifizierter Repräsentant dieses Vereins.

Für die Fest-Organisatoren gilt es nun, den jetzt gezeigten Elan zu bewahren. Die Chance dafür ist groß, denn in dieser Gruppe scheint die Chemie zu stimmen. Groß ist aber auch die Herausforderung: Nächstes Jahr kann das Stadtteilfest nicht auf dem Marktplatz stattfinden, da er umgebaut wird; so manches Fest übersteht eine solche Zwangspause nicht. Es wartet also die Aufgabe, dieses Vakuum zu füllen – mit einer schöpferischen Denkpause oder aber durch ein „Ersatz-Fest“ an einem anderen Standort.

Und dann bleibt für die neuen Köpfe noch die große Aufgabe, den Gemeinnütziger Verein fortzuführen. Dessen Arbeit umfasst aber nicht nur das Stadtteilfest, sondern auch Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Maibaumfest und vieles mehr. Bleibt zu hoffen, dass der Elan dafür ebenso groß ist wie beim jetzigen Stadtteilfest.

Mittwoch, 17.07.2019