Die Chance wahrnehmen

Nutzung ist der Knackpunkt

Das ändert sich nun. Mit der Versteigerung besteht die Chance, dass sich ein neuer Besitzer dem Bauwerk widmet. Angesichts des Zustandes, seines Denkmalcharakters und der beschränkten Nutzungsmöglichkeiten scheint ein privater Käufer eher unwahrscheinlich – und für manche auch nicht wünschenswert.

Es bleibt wohl nur die Stadt – und sie sollte auch zugreifen, um das Bauwerk zu erwerben, zu restaurieren und eine sinnvolle Nutzung zu ermöglichen. Diese zu finden, wird der Knackpunkt sein.

In die Diskussion müssen sich die Bürger nun einbringen, ja sich aktiv engagieren, damit auch zeigen, dass ihnen das Gebäude wirklich am Herzen liegt. Sonst ist es in der Tat nicht mehr zu retten.

