Die Devise lautet: „Wir müssen gerade jetzt nach vorne blicken“

„Vom 10. bis 12. Juli wäre eigentlich unser Stadtteilfest gewesen.“ Kaum etwas anderes als dieser einfache Satz von Schriftführerin Heidi Wolf zur Begrüßung hätte besser veranschaulichen können, wie sich das Leben besonders für die Vereine verändert hat. Die Flinte ins Korn werfen wollen sie jedoch nicht, wie ihr jüngstes Treffen, nicht zufällig zur Jahresmitte, offenbart.

Der Gemeinnützige Verein, die Dachorganisation des Stadtteils, hat die Mitgliedsvereine eingeladen. 25 Vereinsvertreter sind in den Gemeindesaal der Versöhnungskirche am Marktplatz gekommen, teils mit Mundschutz, in gebührendem Abstand und an einem Tisch nur dann nebeneinandersitzend, wenn sie sich persönlich bekannt sind.

Rundgang statt Stadtteilfest

„Wir müssen den Schwung vom Neujahrsempfang aufrechterhalten“, meint Dieter Eckert, Stellvertreter des wegen eines Trauerfalls entschuldigten Vorsitzenden Andreas Schäfer: „Die Rheinau muss zeigen, was sie kann. Wir müssen gerade jetzt nach vorne blicken.“

Der Wegfall des dreitägigen Stadtteilfestes, renommiertes Aushängeschild des Vorortes, das manchem Verein alljährlich lebenswichtige Einnahmen beschert, soll daher nicht ohne Kompensation bleiben. Als Ersatz ist für den 11. Oktober zwischen 10 und 18 Uhr ein „Rheinauer Rundgang“ geplant – mit Stationen bei Kirchen und Vereinen, die dort bewirten oder etwas zum Programm beitragen können.

„Im Freien und nicht an einem Platz, sondern an vielen verschiedenen Standorten, ist das auch mit den Corona-Regeln machbar“, ist Georg Wolf sicher, als langjähriger Präsident der Karnevalskommission Mannheim in Großveranstaltungen bestens erfahren. Und auch die Frage des Geschirrs lässt sich ideenreich beantworten: Der Ausschank von Getränken könnte, wie bei Weinwanderungen an der Bergstraße Tradition, in eigene Gefäße erfolgen. „Wir könnten Dubbegläser oder Biergläser entwerfen“, meint Vorstandsmitglied Rebekka Beteta Vazquez, „und diese dann verkaufen.“

Schon etwas anders aus sieht es bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse, die zwar ebenfalls an verschiedenen Standorten steigt, aber angesichts ihres Zeitpunktes Mitte November notgedrungen zumeist im Inneren der Geschäfte. „Unter den momentanen Vorzeichen und, wenn die Auflagen so bleiben, wie derzeit, dann geht das nicht“, glaubt Optikermeister Michael Lösch und macht die Problematik an seinem Geschäft deutlich: „Ich hatte eigens eine Band engagiert, den Laden ausgeräumt und an dem Abend dann 200 Leute drin“, berichtet Lösch vom vergangenen Jahr: „Wenn jetzt nur noch 20 reindürfen, lohnt sich der ganze Aufwand für mich nicht.“

Und vor das Geschäft gehen? Bei November-Wetter? Und wie soll das mit dem Abstandsgebot funktionieren? „Ich glaube nicht, dass die Lange Nacht stattfinden kann“, meint Dieter Eckert, zugleich Vorsitzender des Fördervereins für die Rheinauer Filiale der Stadtbibliothek: „Wir haben ein Konzert mit der gleichen Band geplant, die auch Michael Lösch hatte, es aber abgesagt.“

Was ist mit Weihnachtsmärkten?

„Die gleiche Problematik stellt sich natürlich auch für unseren Weihnachtsmarkt“, betont Pfarrer Uwe Sulger: „Es ist zu erwarten, dass auch dann noch das Abstandsgebot von 1,50 Meter gelten wird“.

Auch sonst schafft Corona nur Probleme. „Die Hälfte der Bürgerdienste in Mannheim ist geschlossen“, beklagt Michael Lösch: „Das führt natürlich dazu, dass in denen, die noch geöffnet sind, riesiger Andrang herrscht.“ Und bei der notwendigen Voranmeldung über das Internet blieben gerade alte Leute auf der Strecke, beklagt Lösch.

Wie es sich für ein solches Treffen gehört, kommen auch andere Themen zur Sprache: die problematische Raumsituation für den Tanzsportverein, die künftige Arbeit des Quartierbüros und die Baumaßnahme der Versöhnungsgemeinde. „In zwei Jahren“, so Pfarrer Sulger, „wird es diesen Saal nicht mehr geben.“ (Berichterstattung dazu folgt).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020