„Die Halle mit Leben erfüllen“

Vor einigen Wochen war es so weit: Nach zwölfjähriger Planung, zweijähriger Bauzeit und Investitionen in Höhe von 4,5 Millionen Euro wurde das neue Domizil der Turn- und Sport-Gemeinde (TSG) Rheinau mit Turnhalle, Clubhaus und Vereinslokal am Rheinauer Ring offiziell eröffnet. Am morgigen Samstag nun präsentiert der Traditionsverein diese Räumlichkeiten und seine sportlichen Angebote bei einem Tag der Offenen Tür der Bevölkerung.

Bereits bei und seit der Eröffnung in Anwesenheit von Oberbürgermeister Peter Kurz sorgen die Räumlichkeiten bei den Besuchern für Erstaunen, ja für Begeisterung. Wer durch die in Grün, der Vereinsfarbe der TSG, gehaltenen Flure das Gebäude durchstreift, der weiß warum: Herzstück ist die 18 mal 27 Meter große Sporthalle, die mit ihrem freundlichen Eindruck überrascht. Sind Hallendecke und Prallwand doch mit hellem Holz versehen.

Natürlich fehlt auch nicht die notwendige Infrastruktur: vom behindertengerechten WC über drei Umkleideräume mit Duschen bis zur Sauna für die Aktiven.