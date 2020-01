Die Mischung macht‘s

Dicht gedrängt standen die Besucher am Samstagabend bei der Vernissage in der Mensa der Pfingstbergschule. Die Ausstellung bei den nunmehr elften ökumenischen Kulturtagen war, wie immer zur kalten Jahreszeit, den Künstlern aus der Region vorbehalten: Zehn von ihnen zeigten bei dem von den evangelischen und katholischen Gemeinden im Stadtteil Pfingstberg/Hochstätt veranstalteten Kulturwochenende ihre Werke.

Wenn zehn Künstler ihre Arbeiten präsentieren, ist Vielschichtigkeit garantiert. Von abstrakten über expressionistische bis konkrete Bilder und Zeichnungen, von Skulpturen über Keramik bis Collagen und Ikonographie reicht die Bandbreite. Dabei bieten die Räume der Pfingstbergschule einmal mehr den idealen Rahmen, Vielfältigkeit und verschiedenste Stilrichtungen gekonnt „unter einen Hut“ zu bringen. Ob Ikonographie, Aryl- und Aquarell-Arbeiten, Holz- und Steinskulpturen, Bleistiftzeichnungen oder Keramik: Die Vielfältigkeit ist es, die die Ausstellung des alle zwei Jahre stattfindenden Kulturwochenendes jeweils so interessant macht.

Schulleiter Harald Knapp dankte der Gruppe Da Capo, die die Vernissage stimmgewaltig umrahmte. Als Hausherr begrüßte Knapp die zahlreichen Gäste. „Als elfte ökumenische Kulturtage Pfingstberg-Hochstätt ist das schon eine richtige Tradition, und wir als Schule sind glücklich und stolz, ein kleiner Teil der Veranstaltung zu sein, die zur kulturellen Bereicherung von Pfingstberg und Hochstätt und ganz Mannheim beiträgt.“

Als Schule stellten sie die Räume gerne zur Verfügung. „Für uns als Schule ist es wichtig, nicht nur Ort für Schule, sondern auch ein Begegnungsort zu sein“, betonte Knapp. „Doch ohne ehrenamtliches Engagement wäre das nicht möglich.“ Dafür dankte er dem Organisationsteam mit Ilse und Michael Haslinger, Gudrun und Michael Lang, Birgit und Carsten Schellhase sowie Sabine und Reinhard Schmidt.

Michael Haslinger führte in die Ausstellung ein: Roswitha Bodenstein-Lukates bevorzugte Motive sind die Ur-Symbole des Universums – Spiralen, Kreise und Wellen in Blau, Grün, Gelb und Gold. Nelli Dannenberg malt vorzüglich den Mensch in Bewegung und die Schönheit der Natur.

Monika Ewald ließ sich bei ihren farbenfrohen Bildern inspirieren von Afrika. Bärbel Held verarbeitete in ihren Landschaftsbildern Eindrücke von Reisen. Werner Krischkes Thema sind Schutzengel. Den Erlös aus dem Verkauf spendet er an bedürftige Kinder in Frauenhäusern.

Anmut menschlicher Körper

Frank Pätzold malt in Aquarell- und Acryltechnik und gestaltet seit neuestem auch Collagen. Sabine Prodehls Bleistiftzeichnungen und Skizzen zeigen Landschaften, Gebäude und Pflanzen. Außerdem illustriert sie die Bücher ihres Ehemannes Andreas Prodehl, der mit seiner „Neckarstadt Sinfonie“ das ökumenische Kulturwochenende eröffnet hatte.

Gabriela Weinharts Keramikarbeiten zeigen den menschlichen Körper in seiner Anmut. Hans Wurth sammelt auf Spaziergängen Steine und Holz, die ihn zu seinen Skulpturen inspirieren. In der Pfingstbergschule ist genügend Raum für die gemeinsame Ausstellung. Und so kommt jeder Künstler, jedes Werk optimal zur Geltung. So dass sich die vielen Vernissage-Besucher einig waren, dass auch diese Ausstellung wieder sehr gelungen ist.

