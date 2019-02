Digitale Medien auf dem Stundenplan

Schon in der ersten Klasse an der Pfingstbergschule lernen die Kinder, wie man selber programmiert und eigeninitiativ seinen Wochenlernplan erstellt. Die Grund- und Werkrealschule im Stadtteil Pfingstberg hat digital aufgerüstet und gilt damit als Vorbild in der Mannheimer Schullandschaft. Die scheinbare Spielerei im Klassenraum ist die Grundlage für die Zukunft der Kinder. Die Schule auf dem Pfingstberg hat mit finanzieller Unterstützung durch die Hopp-Stiftung in Höhe von 20 000 Euro viele neue Geräte angeschafft.

Soziale Medien im Berufsalltag

Für die Schüler ist der Umgang mit ihnen kein Problem – doch auch die Lehrer haben Glück. Mit einer Schulung durch die Experten der Hopp-Stiftung in Weinheim verfügen sie jetzt über die nötigen digitalen Kenntnisse.

„Die Lehrer sind begeistert, es herrscht eine richtige Aufbruchstimmung an unserer Schule“, freute sich Schulleiter Harald Knapp. Der digitale Wandel hat das Lernen und Lehren an der Pfingstbergschule grundlegend verändert. Die Lehrkräfte haben dort heute die Möglichkeit, Software, Smartphones, Tablets und interaktive Tafeln in den Stundenplan zu integrieren.

Im Unterricht klappt’s schon gut. Zwei Klassensätze an IPads wurden von dem Geld der Hopp-Stiftung und aus dem Eigenbudget für alle Kollegen als Arbeitsmodul besorgt.

Stift, Papier und Tablet sind die Grundausstattung bei Tanja Mühlbauer, Klassenlehrerin der 1b. Viel mehr braucht sie für ihren Unterricht nicht. Auch die Sozialen Medien sind fester Teil ihres Berufsalltags. Über das Programm „Anton“ kann sie außerdem die Lernfortschritte ihrer Schüler kontrollieren und eingreifen, wo noch Hilfe nötig ist. Die Schüler von Lehrerin Alisa Klaiber können schon gut mit den neuen Geräten umgehen und haben sichtlich Spaß dabei.

Wie emsige Geschäftsleute rennen die Schüler der Klasse 8b hochkonzentriert mit ihren Tablets durch die Klasse. Auf den Bildschirmen von Ronja und Natalia oder von Alessio, Florian und Rosario sind Heftklammern, Kronkorken und Nägel zu sehen, die von Magneten angezogen werden.

Über Demonstrationsvideos geben sich die Schüler Rückmeldungen, ob ihr Experiment gelungen ist. Für die Generation der 8. Klassen ist der Umgang mit Tablet-Technik schon fast normal. Spielend leicht verstehen die Schüler, wie man das Tablet mit dem Smart-TV verbindet. „Wir haben unsere Ziele erreicht, wenn man sieht, wie einfach die Schüler damit umgehen“, meinte ihre Lehrerin.

Und Rektor Knapp fügte hinzu: „Als Werkrealschule legen wir gerade bei unserem Konzept Berufsorientierung großen Wert auf die Weiterentwicklung der digitalen Bildung unserer Schüler.“

Das Internet lasse sich auch im normalen Unterricht gut nutzen, „Lehrer wissen zwar viel, aber nicht alles“, bekannte der Schulleiter. Beispielsweise, wie die Menschen im Mittelalter sich ernährten. Lehrer Burkhard Fries hat mit den Schülern der Klasse 4b außerdem schon einige Preise, unter anderem den Billy Award der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, für ihre selbst erstellten Videos gewonnen.

Schulbibliothek viel genutzt

Tafeln und eine gut genutzte Schulbibliothek gibt es in der Pfingstbergschule trotzdem noch. Rektor Knapp legt nämlich großen Wert auf eine gute Grundausbildung. Man setzt in der Pfingstbergschule auf „Neues und Altbewährtes“.

Die Lehrer Georg Busch, der die Spende der Hopp-Stiftung requiriert hat und Thomas Nestele, der die Digitalisierung mit vorantrieb, haben ein oder vier Augen auf die neuen Medien. Viele Apps auf den Geräten sollen das Lernen erleichtern. Die großen Bildschirme an den Wänden sind mit einer Plexiglasscheibe geschützt. Sie lassen sich zudem nicht nur mit den Tablets, sondern auch mit anderen Geräten wie Laptops verbinden.

