Mannheim

Stadtteilfest-Umzug auf der Rheinau

Höhepunkt des dreitägigen Stadtteilfestes in Mannheim-Rheinau war am letzten Festtag, dem bSonntagnachmittag, der traditionelle Festumzug. Fußgruppen und Wagen von Vereinen, Organisationen und Firmen zogen dabei ebenso durch den Rheinauer Ortskern wie Gäste von außen, so etwa die Weinhoheiten aus Schriesheim an der Bergstraße.