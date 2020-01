„Ehrenamtlich geschafft für guten Zweck“

Die BASF-Siedlergemeinschaft in Rheinau-Süd setzt ihr soziales Engagement fort: Beim traditionellen Helferessen übergab sie den Erlös ihres 29. Weihnachtsmarktes an die örtliche Gerhart-Hauptmann-Schule (1000 Euro) sowie an die evangelische Kirchengemeinde (800 Euro).

Ort der Spendenübergabe ist stets das Helferessen, zu dem der Vorstand die 50 Aktiven jeweils einige Wochen nach dem Weihnachtsmarkt einlädt. „Immerhin haben sie ehrenamtlich hart gearbeitet“, erläutert Vorsitzender Hans Held: „Wir halten daher an dieser Tradition fest.“ Eigentlich wären es ja sogar noch mehr Helfer, berichtet Held: „Aber manche haben bescheiden gesagt: ‘Ich habe nur zwei Stunden geholfen. Andere, die mehr geschafft haben, haben es eher verdient.‘“

Insgesamt zieht Held eine positive Bilanz des Weihnachtsmarktes 2019. „Wir hatten so viele Helfer wie noch nie“, betont er: „Im Zelt gab es sogar Gedränge, dass sie sich gegenseitig fast schon behindert haben“, scherzt er. Und das Schöne: „Die Helfer werden immer jünger.“ Nur am späten Abend, beim Abbau, da waren es weniger. Aber wie es so ist in Rheinau-Süd: „Als wir da am Abend geschafft haben, kam ein Mann vorbei gelaufen und sagte: Ich helfe Euch.“ Held beeindruckt: „Helfen ist eben gelebte Nachbarschaft.“

Empfänger aus dem Umfeld

Dies umso mehr, als der Erlös wie immer einen guten Zweck zufließt – wohlgemerkt nicht der Erlös des gesamten Weihnachtsmarktes – denn die Buden, die den Marktplatz umrahmen, werden von Vereinen, Organisationen und Bürgern auf eigene Rechnung beschickt. Doch das große Verpflegungszelt in der Mitte betreiben die Siedler; aus dessen Erlös wird traditionell gespendet.

Gemäß dem festen Grundsatz, dass die Gelder an Empfänger aus dem Umfeld gehen, werden die Gerhart-Hauptmann-Schule und die evangelische Gemeinde bedacht. „Mit der Gerhart-Hauptmann-Schule verbindet uns seit den Zeiten meines Vor-Vorgängers Wolfgang Lehmpfuhl eine lange Geschichte der Freundschaft“, berichtet Held.

Und als im vergangenen Jahr die Bewertungskommission des Dachverbandes Wohneigentum in der Siedlung unterwegs war, da zeigte sich, wie wertvoll diese Kooperation ist: „Bei vielen Dingen konnten wir sagen: Das haben wir nur dank der Unterstützung der Siedler“, berichtet Konrektorin Marion Esser.

Die Siedlergemeinschaft hat laut Esser einen erheblichen Anteil daran, wie gut die Schule dasteht. Sie werde zwar auch von der Stadt sehr gut bedient – etwa mit dem Mensaangebot: „Aber manches ist eben nicht im Budget, und da hilft uns immer der Siedlerverein.“

Esser nennt das Insektenhotel und den Schulgarten. Hier erfahren die Schüler, was für Großstadtkinder keineswegs mehr selbstverständlich ist, nämlich: was in einem Garten so wächst. Und sie können die Produkte auch selbst genießen. Die jetzige Spende wird zur weiteren Gestaltung des Schulgeländes verwendet.

In den Genuss des Geldsegens kommt auch die örtliche evangelische Kirche, früher selbstständige Martinsgemeinde, jetzt Teil der fusionierten Evangelischen Gemeinde Rheinau. Doch die Anwesenheit des geschäftsführenden Pfarrers Uwe Sulgers und des in Rheinau-Süd wirkenden Diakons Daniel Maier zeigt: Von Rückzug ist keine Rede. Das Geld fließt in die nachhaltige Gestaltung des Kirchengeländes vor Ort.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020