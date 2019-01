Ein Jahrzehnt lang findet der „Große Rheinauer Neujahrsempfang“ jeweils samstags in einer der Kirchen des Vorortes statt. Diesmal ist der Ort die neue Sporthalle der TSG Rheinau und der Zeitpunkt ein Sonntag. Der Resonanz tut diese Veränderung keinerlei Abbruch. Im Gegenteil: Mit rund 250 Gästen erlebt die Traditionsveranstaltung einen Zuspruch wie seit langem nicht mehr.

„Der Rheinauer Neujahrsempfang ist etwas, worauf die Rheinauer stolz sein können“, sagt denn auch Arthur Vogt, der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins, in seiner Begrüßung. „Natürlich haben auch andere Stadtbezirke Empfänge. Aber von der Größe, der Zahl der Gäste und der Hochkarätigkeit der Festredner ist der Abstand einfach überdeutlich.“ Die Zuhörer aus Rheinau nicken, die Gäste aus anderen Stadtteile zeigen gekünsteltes Murren.

Der Ortswechsel habe nichts mit einem Zwist mit den Kirchen zu tun, den es ja nicht gibt, versichert Vogt: „Dieses Jahr wollten wir einfach die Gelegenheit nutzen und eine herausragende ehrenamtliche Leistung würdigen, die mit dieser Halle zu tun hat.“ Ein millionenschweres Projekt, das „keineswegs ein Selbstläufer“ war, sondern das Verdienst engagierter Ehrenamtlicher, allen voran des TSG-Vorsitzenden Nikolaus Schmidt. Dem Hausherrn gilt an diesem Nachmittag langer Beifall.

Humorvolles von Arthur Vogt

Mit ausgesprochen hintersinnigem Humor lässt Vogt das Jahr 2018 passieren, erwähnt die schwierige Geburt der neuen Regierung. „Und zu allem Überfluss haben sich dann auch noch unsere Jungs bei der Fußball-WM so angestellt.“ Ein Seitenhieb gegen die Bundeswehr und ihr untaugliches Gerät fehlt auch nicht: „Wenigstens ist die Bundeswehr schlagkräftig genug, ein Moor in Meppen in Brand zu setzen.“

Der Festredner nimmt den lockeren Grundton gerne auf. Zumal es für ihn eine Art Heimspiel ist. „Ich habe auf dem Lindenhof gewohnt“, berichtet Andreas Jung: „Mit Blick ins Grüne.“ Wobei dieses Grün nicht aus der Rheinuferpromenade bestand, sondern aus den grünen Traktoren von John Deere, auf die er aus seinem Fenster blickte.

Auch über die Rheinau zeigt sich der Gast gut informiert, lobt das rege Vereinsleben, erwähnt dabei angesichts der aktuellen Fasnachtszeit namentlich die „Sandhase“. Und natürlich diese Halle: „Es ist einfach toll, was Sie hier geschaffen haben.“

Doch im Laufe seiner Rede, in der er sich den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit widmet, wird der Politiker auch ernst. „Die bewegendste Rede des vergangenen Jahres war für mich die von Alexander Gerst aus dem All“, bekennt er – und verweist damit auf die größte Herausforderung, den Klimawandel.

Und er nennt die Digitalisierung mit Chancen, aber auch Gefahren. „Auch meine private Handynummer steht seit zwei Wochen im Internet“, berichtet der Spitzenpolitiker: „Es hat aber noch keiner angerufen, da mache ich mir schon meine Gedanken“, fügt er lächelnd hinzu.

Für diese übrigens völlig frei gehaltene Rede gibt es am Ende sehr viel Beifall – und ein Geschenk: Arthur Vogt überreicht dem „lieben Andreas“ den Bildband „Rheinau 100 Jahre jung“. „Schon den Titel finde ich einfach prima“, lacht Jung.

Für die mit einem Dutzend Stadträten und der Landtagsabgeordneten Elke Zimmer zahlreich vertretenen Mandatsträger sämtlicher Ebenen spricht Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel, der den Besuch Jungs organisiert hat. „Hallo, Chef!“ begrüßt er denn auch seinen Fraktionsvize. Aber er kündigt auch an, den einflussreichen CDU-Finanzpolitiker auch künftig mit Mannheimer Projekten zu „behelligen“.

Vereine berichten

Schöne Tradition ist es, dass auch die Vertreter jener beiden Vereine, die als Mitveranstalter dieses Empfanges wirken, die Gelegenheit nutzen, über ihre Arbeit zu informieren. Hans Held, Chef der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd, berichtet über ein reges Vereinsleben von Marktplatzpflege über Weihnachtsmarkt bis zu Siedlerfest sowie Helfern „von acht bis 89 Jahren“. Aber auch Anliegen wie Grund- und Grunderwerbssteuer spricht er an.

Auch Walter Schafar, Finanzvorstand des Gewerbevereins, berichtet von gelungenen Veranstaltungen sowie neuen Projekten, die das persönliche Miteinander stärken sollen. Denn es sei eben nicht so wie in dem bekannten Bonmot: „Als Kind hörte ich, dass Geld die Welt regiert. Als Erwachsener weiß ich, dass es so ist.“

Umrahmt wird die Feier vom Chor „Da Capo“. Für den musikalischen Abschluss sorgen die Gäste dann selbst: mit der gemeinsam gesungenen Nationalhymne.

