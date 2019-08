Ein großes Feuerwerk zum Finale

Live-Musik, Spielangebote sowie deftige und süße Gerichte: Die Vorbereitung auf das 68. Fischerfest in der Geschichte des ASV 1946 Rohrhof vom 30. August bis zum 2. September ist in der heißen Phase. Es wird eine Mischung aus Unterhaltungsmusik und Darbietungen befreundeter Vereine sowie Fisch- und Fleischspezialitäten für unterhaltsame und gesellige Stunden auf dem Rohrhofer Messplatz in der Gartenstraße geben.

Eine breitgefächerte Auswahl an Fischspezialitäten präsentiert die Ketscher Fischbäckerei Marion Obeldobel. Doch auch wer den Flossentieren nicht zugeneigt ist, muss keinen Hunger fürchten. Die Schlemmerecke des ASV hält ein großes Angebot an Fleisch- und Wurstalternativen bereit.

Eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen zugunsten sozialer Zwecke. Bedanken möchte sich der ASV Rohrhof hierbei bei allen Spendern sowie bei Bürgermeister Ralf Göck, der die Schirmherrschaft übernommen hat.

Den Start ins Fischerfestwochenende bildet am Freitag, 30. August, um 20 Uhr die Begrüßung der Festgäste durch den Vereinsvorstand samt Bieranstich durch Göck. Für musikalische Unterhaltung wird die T-Band mit Hits der 80er bis heute sorgen.

Der Fischerfest-Samstag startet ab 10 Uhr. An der Gestaltung des Bühnenprogramms beteiligen sich der Sonnenscheinhort, Waldkindergarten, Kerweborscht und das Gitarrenduo Black & Wine. Die Abholung des Fischerkönigs ist mit der musikalischen Begleitung des Spielmannzuges der FFW Brühl geplant. Gegen 20 Uhr wird der neue Fischerkönig samt Regentschaft gefeiert. Die Showband Lifestyle heizt die Atmosphäre im Festzelt an.

Frühschoppen mit Platzkonzert

Nach dem Wecken durch den Spielmannszug der FFW Brühl am Sonntag, 1. September lädt der Verein ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen mit einem Platzkonzert des Polizeimusikkorps des Polizeipräsidiums Mannheim ein. Ab 14 Uhr richten sich dann Spielangebote rund ums Festzelt sowie Kinderschminken und Flohmarkt an die jungen Gäste. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

Ab 18 Uhr haben befreundete Angelsportvereine beim Fischertreff die Möglichkeit, dem neuen Fischerkönig die Referenz zu erweisen. Musikalisch wird an diesem Abend der Alleinunterhalter Ronny Reck für beste Stimmung im Festzelt sorgen.

Am Montag, 2. September, dem Abschlusstag wartet der ASV ab 11 Uhr mit einer weiteren Spezialität auf: dem Ochsenbackenessen. Ab 19 Uhr findet erneut ein Rohrhofer Abend statt, welchen verschiedene örtliche Vereine durch ihre Auftritte und Darbietungen mitgestalten. Erstmalig wird ein Abschlussfeuerwerk das Rohrhofer Fischerfest gegen 22 Uhr beenden. mai

