Ein Leben für den Fußball ist zu Ende

Hier lernte er auch seine spätere Frau kennen. Sie war ihm stets eine wertvolle Stütze in seinem Engagement, erledigte die Schreibarbeiten, als er 1958 erstmals Jugendtrainer wurde, wusch und bügelte die Trikots. Überhaupt lief damals viel auf die eigenen Kosten von Josef Düsi – vom Benzin für die Wagen, mit denen er die Jugendlichen zu auswärtigen Spielen fuhr, bis zu mancher Limonade, die der Trainer seinen Jungs gerne ausgab.

Zu denen, die dabei waren, gehörte Maurizio Gaudino, Jahrgang 1966, der 1975 seine Karriere in der E-Jugend der TSG startet. Bis zuletzt trafen sich die Weggefährten von damals, zuletzt im Vorfeld von Düsis 75. Geburtstag vor fünf Jahren im Gaudino-Lokal im Casterfeld.

Doch auch im Vereinsleben ist Undank zuweilen der Welten Lohn. So zahlreich wie die Erfolge auf dem Platz waren die Scharmützel mit den Vorständen seines Vereins. In den letzten Monaten seines Lebens haben beide wieder zusammengefunden. Zuletzt nahm Düsi am 27. Januar als geladener Gast an der Einweihung des neuen Vereinsdomizils teil, dessen Bau er anfangs kritisch gegenüberstand, von dem er nach Fertigstellung aber begeistert war.

Er hatte noch viele Pläne

Hier wollte er am 24. Juni mit vielen Freunden seinen 80. Geburtstag feiern und diesen mit der Veröffentlichung seiner Lebenserinnerungen krönen; ihr Titel stand bereits fest: „Ein Leben für den Fußball“.

Es hat nicht sollen sein: Geschwächt von gesundheitlichen Leiden, die ihn zunehmend beschwert hatten, schlief er in der Nacht zum Montag zu Hause in der Durlacher Straße friedlich sein. Sein mal energisches, mal charmantes Auftreten wird bei den Veranstaltungen im Stadtteil, bei denen er oft und gerne zu Gast war, schmerzlich fehlen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018