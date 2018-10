Ein Leben für den Sport und die Jugendarbeit

Wer heute bei ihm anrufen oder klingeln würde, um ihm zu seinem 75. Geburtstag zu gratulieren, der würde keinen Erfolg haben. In den wärmeren Süden ist Rolf Blum gereist, um den Gratulanten zu entfliehen. Denn derer würde es in der Tat viele geben, war er doch mit 26 Jahren an der Spitze des Sportclubs Pfingstberg-Hochstätt eine der Stützen des sozialen Lebens in Rheinau.

Dieses Engagement ist dem Jubilar quasi in die Wiege gelegt. Denn geboren wird Rolf Blum am 31. Oktober 1943 als Sohn des Fußball-Schiedsrichters Oskar Blum und dessen Frau Hilde. Der Vater ist beruflich bei der Bahn, so wächst der kleine Rolf in einer der Eisenbahner-Wohnungen auf der Hochstätt auf, geht in Seckenheim zur Schule.

Nach der Mittelschule beginnt er 1958 eine Lehre als Buchdrucker in der Merkur-Druckerei in Q 7, unterbrochen vom Wehrdienst bei den Fernmeldern. 1966 legt er in der „MM“-Druckerei, damals noch am Marktplatz, die Meisterprüfung ab.

1971 wechselt er in die Druckerei der Justizvollzugsanstalt, wird Beamter und 1979 Chef aller 20 in der JVA befindlichen Gewerbebetriebe und damit von 48 Handwerksmeistern. 1982 bis 1992 ist er Landesvorsitzender der Technischen Bediensteten der Vollzugsanstalten. Mit 60 tritt er 2003 in den Ruhestand.

Jetzt hat er noch mehr Zeit für seinen Verein, der schon bisher sein Leben prägt: Denn bereits mit sechs Jahren, am 11. September 1950, wird er Mitglied des gerade gegründeten Sportclubs, spielt aktiv Fußball – als linker Verteidiger in der A-Jugend. Doch bald verlagert sich sein Interesse auf die Schiedsrichtertätigkeit. 1958 beginnt er eine entsprechende Ausbildung, mit 15 ist er der jüngste Schiedsrichter Deutschlands.

Von 1975 bis 1983 wirkt er als einer von 116 Bundesliga-Schiedsrichtern, das heißt: Schiedsrichter in der zweiten und Linienrichter in der Ersten Liga. Im Einsatz ist er bei so legendären Begegnungen wie Schalke gegen Bochum – vor 60 000 Zuschauern! Manchmal braucht es Polizeischutz, um das Stadion zu verlassen. Damals lernt er all jene persönlich kennen, die später zu Stars werden sollten: Wolfgang Overath, Günter Netzer, Berti Vogts.

Im Verein Nachfolger des Vaters

1983 hängt er die Schiedsrichterei an den Nagel, wird beim Badischen Fußballverband zuständig für Freizeitsport. Als sein Vater Oskar 1984 den Vereinsvorsitz abgibt, tritt Rolf Blum die Nachfolge an. Er investiert 900 000 Euro in die Anlage, betont aber stets auch die soziale Funktion eines Vereins. Im März 2010 gibt er nach 26 Jahren die Führung ab und wird Ehrenvorsitzender.

Als sachkundiger Bürger Mitglied im Sportausschuss des Gemeinderates, gilt er als einer der profiliertesten Kritiker der Sportpolitik der Stadt Mannheim. Um für Rheinau etwas zu bewegen, wagt er einen Ausflug in die Kommunalpolitik und wird 1999 als Parteiloser für die CDU Mitglied des Bezirksbeirates. Enttäuscht vom Politikbetrieb gibt er das Amt jedoch bereits fünf Jahre später wieder ab.

Sein Engagement erfährt vielfältige Auszeichnungen, allen voran die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg 1987 und die Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes 1998. Doch noch mehr Freude macht ihm seine Familie. Mit Ehefrau Monika, mit der er bereits im 55. Jahr verheiratet ist, hat er zwei Töchter, die ihm auch Enkel beschert haben.

