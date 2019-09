Erste Wohnung als größtes Geschenk

Er schrieb Rheinauer Geschichte: 1982 rief Rolf Armbruster, Sohn des legendären Lehrers, bei dem ganze Generationen von Rheinauern zur Schule gingen, den Heimatverein Rheinau/Pfingstberg ins Leben. In unzähligen Stunden Eigenarbeit richteten er und seine Mitstreiter ein heimeliges Heimatmuseum ein. Seine Frau Brunhilde unterstützte ihn nach Kräften, und sei es durch Organisation von Speis und Trank. Sie haben eben vieles miteinander geteilt in den vergangenen Jahrzehnten. An diesem Samstag, 28. September, feiern die beiden den 60. Hochzeitstag.

1956 lernen sie sich kennen – in Stockach am Bodensee. „Damals hab‘ ich dort Maschinenbau studiert und bei ihren Eltern logiert“, erinnert sich der Jubilar mit einem Schmunzeln. Als er sein Studium abschließt, kehrt er nach Mannheim zurück. Doch die beiden können sich nicht vergessen. Brunhilde folgt Rolf in die Quadratestadt, nimmt eine Stelle als Kindermädchen an, bei einem Professor in der Oststadt.

Bratwürste als Hochzeitsmahl

Im Januar 1959 tritt Rolf Armbruster seinen Dienst bei der Bundeswehr an; für drei Jahre verpflichtet er sich. Doch gerade auf Grund dieser Trennung spüren die beiden, wie sehr sie sich füreinander bestimmt fühlen. Für den Herbst setzen sie ihre Hochzeit an. „Dafür habe ich vom Bund ganze zwei Tage Urlaub bekommen“, erinnert sich der Bräutigam.

Eine kirchliche Hochzeit ist auf Grund der unterschiedlichen Konfessionen nicht möglich. „Ökumenische Trauungen waren damals noch nicht üblich.“ Also bleibt es bei der Zeremonie im Standesamt – am 28. September 1959 in F 1. Trauzeugen sind Armbrusters Onkel Willi Weber, bekannt aus der TSG, und der Bruder der Braut, Anton Unger.

Das anschließende Hochzeitsmahl ist geprägt von den Möglichkeiten eines jungen Paares. Es steigt auf dem Grenzhof in Friedrichsfeld. „Auf der Karte gab es Bratwürste, und das war‘s dann auch.“ Im Anschluss gehen die beiden Frischvermählten nach Hause – jeweils in die eigene Wohnung. „Das war halt eine andere Zeit damals“, sagt der Bräutigam mit einem Grinsen.

Gemeinsames Haus mit Tochter

Insofern ist die Freude riesig, als das junge Paar in der Zwischenstraße 22 endlich eine eigene Wohnung (fast) nur für sich alleine beziehen kann. „Dieser Moment der Freude war der schönste in unserer Ehe“, lacht Brunhilde. Auch wenn dieser eigene Bereich im Elternhaus des Bräutigams liegt, nur 40 Quadratmeter zählt und die Toilette von allen Bewohnern geteilt werden muss.

Einige Jahre darauf erwerben die Armbrusters ein Haus in der Durlacher Straße 121, und an Ostern 1976 beziehen sie ein großzügiges Eigenheim im Casterfeld. Im Erdgeschoss wohnt heute Tochter Sibylla, geboren 1965, von Beruf Versicherungs-Betriebswirtin. „Sie kümmert sich sehr um uns“, berichtet Rolf Armbruster voller Anerkennung.

Denn mit seiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Ihren Ehrentag am Samstag begehen die beiden denn auch ohne große Festivitäten, dafür in ungebrochener liebevoller Zuneigung. Und die kann jeder, der ihnen gegenüber sitzt, spüren.

