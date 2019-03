Es kann nur besser werden

Nun ist sie unter Dach und Fach: die Planung zur Umgestaltung des Rheinauer Marktplatzes. Jahrzehntelang gefordert und diskutiert, wie es sich auf der Rheinau gehört auch oft emotional, ist ein Konzept gefunden, das auf breitem Konsens ruht.

Sicher ist, dass alles, was nun kommt, nur besser sein kann als der jetzige Zustand. Bislang ist die 4200 Quadratmeter große Fläche im Herzen des Stadtteils nicht mehr als eine Blechwüste, auf der die Autos wild umherstehen. Die ökologische Funktion, die der Platz als unbebauter Raum einnehmen könnte, ist gleich null. Gleiches gilt für die soziale Funktion, Wochenmarkt und Stadtteilfest ausgenommen. Und wenn sich hier Leute treffen, dann zuweilen die falschen, wovon an Wochenenden Pizza-Kartons, Flaschen und Bierdosen zeugen.

In einigen Punkten ist die Planung sogar ambitioniert, denkt man an die Baumhalle oder die Wasserspiele. Dass diese paar Düsen im Boden 300 000 Euro kosten, also den Wert eines klei-nen Häuschens, lässt einen aber immer wieder staunend zurück.

Auch das Parkplatzproblem ist befriedigend gelöst. Die künftige Zahl von 51 ist zwar geringer als bisher. Eine Hand voll mehr oder weniger verbessern jedoch nicht die Parksituation im Ortskern, und daran geht sie auch nicht zu Grunde. Nie wird so viele Parkplätze geben, wie man braucht. Dennoch ist ein Parkraumkonzept für Kern-Rheinau zwingend.

Fazit: Die Umgestaltung ist eine tolle Sache. Nach dem Kompaktbahnhof werden nun auch Marktplatz und demnächst Karlsplatz zu wahren Schmuckstücken in der Relaisstraße. Nur die Ruine des Alten Relaishauses macht diesen positiven Eindruck leider zunichte. Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte.

