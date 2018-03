„Etwas beim Hörer bewegen“

Anzeige

Stabat Mater, so lautet der Name der Komposition von Giovanni Battista Pergolesi aus dem Jahre 1736. Zum Thema der Fastenzeit passend, war dieses Werk in der St.-Antonius-Kirche als Orgelkonzert zu hören. Der lateinische Titel des Musikwerkes, das Pergolesi 1736 komponierte, bedeutet übersetzt „es stand die Mutter schmerzerfüllt“, der Text stammt von einem Gedicht aus dem 13. Jahrhundert. „Es handelt von Maria, die um ihren gekreuzigten Sohn trauert. Der Dichter beschreibt die Szene durch die Augen der Mutter“, sagte Pfarrer Lorenz Seiser in seiner Ansprache vor dem Konzert. „Die Musik möchte nicht nur schön sein, sondern möchte auch etwas in den Hörern bewegen.“

Dementsprechend waren die Klänge emotional und getragen, und auch ohne den lateinischen Text zu verstehen, ließ sich erahnen, von was er handelte. „Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging“, so der Wortlaut einer Zeile aus der Übersetzung, die im Programmheft nachzulesen war. Besonders gelungen waren die Passagen, bei denen Sopran und Countertenor zweistimmig sangen. Stabat Mater wurde im Rahmen des Konzerts in zwei Hälften gespielt und gesungen, dazwischen erklangen zwei Orgel-Soli, ein Adagio aus der Sonate in Es-Dur von Johann Sebastian Bach und „Herzliebster Jesu“ von Johannes Brahms.

Interpreten in der Region aktiv

An der Orgel zu hören war Genya Kai, seit 2007 Organist in der St.-Antonius-Kirche. Der Musiker studierte nach dem Klavier- und Orgelstudium im heimischen Japan an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Den Part des Soprans sang Ewa Olszewska, eine Koloratur-Sopranistin, die Gesang und Gesangspädagogik in Krakau und Operngesang in Stuttgart studierte. Auch am Nationaltheater Mannheim war Olszewska bereits engagiert. Die Sängerin gründete einen Integrationschor und arbeitet als Musikpädagogin.