Experimente lassen staunen

„Der die das, wieso weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm“, sang der Schulchor in der Rheinauschule. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) feierte ein ganz besonderes Fest. Es war der Abschluss einer spannenden und faszinierenden Projektwoche, bei der sich in diesem Jahr alles um das Thema „Experimentieren“ drehte. „Wir laden Sie ein, die Ergebnisse der Projektwoche zu bestaunen und mit uns zu experimentieren“, begrüßte Schulleiterin Valerie Wildenmann die zahlreichen Schüler, Eltern, Familien Kollegen und Freunde des SBBZ in der oberen Turnhalle.

Den Auftakt der Projektwoche bildete ein Besuch der gesamten Schule im Technoseum, was von der BASF finanziert wurde, wie die Schulleiterin berichtete. Außerdem hatten die Mädchen und Jungs beim Forschen mit Dr. Blubber im Labor der BASF Kid‘s Lab jede Menge Spaß. Wildenmann dankte Lehrerin Amke Wolpert, „die das angeleiert hat“.

Von Dienstag bis Donnerstag hatten die Schüler an elf verschiedenen Stationen experimentiert, beispielsweise mit Feuer, Wasser, Farben und verschiedenen Lebensmitteln – in der Küche, im naturwissenschaftlichen Raum oder im Wald, wo sie Hütten bauen konnten. Wildenmann dankte ihren Kollegen und den Ehemaligen, „die sich freiwillig und mit viel Engagement eingebracht haben, sonst hätten wir das nicht geschafft.“

Mit dem Strohhalm malen

Das Thema Experimentieren im Rahmen eines Projekts mit Schülern in gemeinsamen Gruppen von Klasse 1 bis 9 am SBBZ, das sei ganz schön anstrengend gewesen, habe eine intensive Planung und Vorbereitung erfordert, erläuterte die Rektorin.

Ihre Kollegen hätten sich viel einfallen lassen. „Das war total klasse“, lobte Wildenmann. Sie dankte auch der Firma Lanxess, welche die Projektwoche mit einer großzügigen Spende unterstützt hat, sowie dem Freundeskreis der Schule, der alles, was durch die Spende nicht abgedeckt war, finanziert hat. Wenn sie die letzten Tage durch das Schulhaus gelaufen sei, habe sie die Kinder und Jugendlichen interessiert und hochkonzentriert bei der Arbeit gesehen, so die Rektorin.

In den Klassenzimmern konnten die Besucher den Schülern beim Experimentieren über die Schultern schauen oder es auch mal selbst ausprobieren. Viel Spaß hatten Milan (9) und sein Freund Nils (7) beim Malen mit dem Farbenrad Spinner. Milans Oma, Cornelia Ding aus Brühl, stand mit Enkelin Elvi (2) auf dem Arm staunend daneben. „Das ist wunderschön, ich bin begeistert von der Schule“, sagte die Seniorin.

Mit dem Strohhalm gestalteten Daniel (4), Lara (9) und Marcel (11) farbenfrohe Pustebilder. Ihre Mutter, Hind Hammoud aus Neckarau, fand: „Das Schulfest ist supergut, weil die Kinder hier viel ausprobieren können.“

Ausgerüstet mit Laufkarten ging es von Station zu Station. Kinder und Jugendliche, die zehn Stationen absolviert hatten, konnten sich bei Sibylle Krieger in der oberen Turnhalle einen Preis abholen. Dort gab es auch gekühlte Getränke, Kaffee und Kuchen. Fürs leibliche Wohl war also bestens gesorgt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019