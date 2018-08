Faire Sportler in der Spielhalle am Start

Eine verrückte Sportarten-Olympiade und gemütliche Spielenachmittage: das Sommerferienprogramm im Jugendhaus Hochstätt hat es möglich gemacht. Denn hier ist alles vorhanden, was Kinder und Jugendliche für eine Freizeitgestaltung brauchen. Ein Abenteuerspielplatz, eine Küche zur Vorbereitung von kleinen Snacks, Getränken und natürlich jede Menge Spiele für alle Altersgruppen. Die Organisation der Ferienspiele lag in der Hand des Jugendhaus-Teams das auch in diesem Jahr wieder ein ansprechendes Sommerferienprogramm für Kinder von sechs bis 13 Jahre zusammengestellt hatte.

Darüber hinaus gab es auch dieses Mal ein Jugendhaus-Spezial-Programm. Das war zum einen, gleich zu Beginn der Ferien, eine Übernachtung auf dem Abenteuerspielplatz. Dort trafen sich schon Kinder ab acht Jahren (sonst erst ab zwölf Jahren) mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Grillparty.

Tagsüber bot das Jugendhaus den Sechs- bis Dreizehnjährigen mit wechselnden Angeboten ein ansprechendes Programm gegen Langeweile und Ferienfrust. Die erste Ferienwoche stand unter dem Motto „Pool Woche“, was angesichts der heißen Sommertemperaturen natürlich bei den jeweils bis zu 15 Teilnehmern bestens ankam.

Kurs für Nicht-Schwimmer

Ein spezielles Angebot war der Schwimmkurs für „Nicht- und Halbschwimmer“. Jugendhausmitarbeiterin Amelie Gleisberg und zwei weitere Betreuer besuchten mit den Kindern das Schwimmbad auf dem Pfingstberg. „Manche Kinder waren noch nie in einem Schwimmbad“, berichtete Gleisberg. Um ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen, zeigte sie der achtjährigen Lena und den anderen Kindern, wie man sich im Wasser bewegt.

In der zweiten Woche standen verrückte Sportarten auf dem Programm, wie Frisbee-Zielwerfen oder Wasserballonweitwurf. Bei der lustigen Olympiade am Ende der Woche mit Kirschkern-Weitspucken, Teebeutel-Weitwurf und Zipfelmützen-Hochwurf hatten nicht nur die Kinder viel Spaß.

Eigentlich wollte Jugendhausmitarbeiter David Dietrich in der dritten Ferienwoche mit den Kindern einen Film drehen. Weil er erkrankte, übernahmen seine Kollegen Laura Wesemeyer, Amelie Gleisberg und Michael „Mike“ Schuhmacher die Programmgestaltung.

Nach einem Turmbauspiel- und einem Uno-Nachmittag stand als nächstes Kegeln auf dem Programm. Am vergangenen Mittwoch war es soweit. Schon lange hatten Max und Sihem es sich gewünscht, nun ging es los. Zwölf Mädel und Buben trafen sich zum fairen Wettbewerb in der Spielhalle des Jugendhauses. Aus Turnmatten und Bierbänken war dort eine Kegelbahn aufgebaut. Die Kegel hatte Holzbildhauer Schuhmacher selbst hergestellt.

Zu Beginn durfte sich jeder erst einmal warm spielen. Dann wurde es ernst. Die Regeln wurden besprochen. „Nicht werfen sondern den Gummiball rollen lassen“, lautete die Devise. Gespielt wurde nach einem Punktesystem. Die Spieler hatten in jedem Durchgang jeweils einen Wurf in die „Vollen“. Max und alle anderen Kinder versuchten, in ihren insgesamt fünf Würfen die meisten Punkte zu ergattern. Die Teilnehmer spielten allesamt klasse. Das Turnier war ein voller Erfolg. So eine Stimmung hatte die Spielhalle lange nicht erlebt. Jeder gute Wurf der 15 Teilnehmer, zu denen auch die drei Jugendhaus-Mitarbeiter gehörten, wurde lautstark von den Mädel und Buben bejubelt. Nach fünf Runden wurde es noch einmal richtig spannend. Die Punkte wurden erstmals ausgezählt. Nach einer kleinen Pause und einem gesunden Snack wurde weiter gespielt. Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss.

Natürlich konnten die Kinder auch etwas gewinnen. Und so gab es am Ende noch eine kleine Siegerehrung. Eines ist klar – ein Kegelturnier wird es wieder geben.

