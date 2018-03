Fantasievolle Dekorationen

Anzeige

Hinter all diesen Produkten steht stundenlange Arbeit von vielen Frauen im Kreativkreis, der sich zweimal in der Woche im Pflegeheim der Caritas trifft. „Neu im Angebot sind in diesem Jahr die selbstgenähten Kosmetiktäschchen und andere praktische Dinge“, erzählte Johanna Willmann. Vor allem die hübschen Vogelhäuschen aus stabilem Holz „gingen weg wie nichts“. Eins der schmucken Domizile für die gefiederten Freunde gekauft hatte sich auch der sechsjährige Noah, Enkel von Michael Kußmann. Das ehemalige Mitglied im Pfarrgemeinderat fand: „Der Ostermarkt im Scherer-Haus ist eine schöne Sache und vor allem für einen guten Zweck.“

Der Erlös fließt wie jedes Jahr in das Maria-Scherer-Haus, beispielsweise für einen neuen Fernseher im Aufenthaltsraum oder auf den Stationen, den neu angelegten Teich und die Pergola im Garten oder für die neue Bühne im Veranstaltungssaal. Heimleiterin Snezana Manojlovic ist glücklich über diese „Plus an Qualität – ein Gutsel, über das sich alle freuen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018