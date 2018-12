Fast 50 Jahre engagiert

Er beginnt in den 1970er Jahren als Jungsozialist und wird später einer der bekanntesten Exponenten der bürgerlichen „Mannheimer Liste“ – für ihn jedoch alles andere als ein Widerspruch. Denn stets bewahrt hat er sich unangepasstes Denken und gesellschaftliches Engagement. Und so ist er ungeachtet politischer Brüche seit fast fünf Jahrzehnten eine Konstante des gesellschaftlichen Lebens in

...