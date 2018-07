Feiern auf der Rheinau

Anzeige

Gestern Abend ging es los, heute Mittag erfolgt die offizielle Eröffnung: In Mannheims Süden wird das „Große Rheinauer Stadtteilfest“ gefeiert. Bis Sonntagabend lädt der „Gemeinnützige Verein“, die Dachorganisation des Stadtteils, auf und um den Marktplatz in der Relaisstraße ein. Die Veranstaltung gibt es seit 1990, wurde anfangs in der Relaisstraße gefeiert und war daher als „die Fröhliche Meile“ bekannt. Vereine, Initiativen und Gewerbetreibende bieten Speisen und Getränke, Informationen und Mitmach-Aktionen.

Auf der Bühne präsentieren vor allem Akteure aus dem Stadtteil selbst Tanzvorführungen und Live-Musik – von Blasmusik über Shantys bis zu Rock-Pop. Morgen, 10 Uhr, wird in der am Marktplatz angrenzenden Versöhnungskirche der ökumenische Gottesdienst gefeiert.

Höhepunkt ist morgen, 14 Uhr, der große Festumzug, bei dem Aktive aus Vereinen, Einrichtungen und Firmen vom Nachbarschaftshaus aus durch den Ortskern und die Relaisstraße marschieren und fahren.