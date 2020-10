In den Herbstferien bietet die Stadtteilbibliothek Rheinau vom 23. bis 30. Oktober ein Ferienprogramm für Kinder unter dem Titel „Märchenhafte Herbstferien an. Am 23. Oktober, 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) heißt es „Theater Knuth spielt Käpt’n Knitterbart“ für Kinder ab vier Jahre, Eintritt 3,50, sechs Euro für Familien. Am 26. Oktober, 10.30 bis 12 Uhr, gibt es eine märchenhafte Vorlese- und Bastelstunde für Kinder zwischen fünf und neun Jahre, Eintritt frei, fünf Euro Pfand. Am 27. Oktober, 9.30 bis 12.30 Uhr, folgt dann die „Märchenhafte Trickfilmwerkstatt“ für Kinder von acht bis zehn Jahre. Auch hier gilt: Eintritt frei, fünf Euro Pfand. „Märchen-Escape Boxen“ für Kinder von acht bis zehn Jahre heißt es schließlich am 30. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, der Eintritt ist frei, fünf Euro Pfand. Verbindliche Anmeldungen sind erforderlich in der Bibliothek Rheinau, Kronenburgstraße 45-55, Tel. 0621/87 10 253. scho

