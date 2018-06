Fernab der Realität

Anzeige

Derartige Vorkommnisse sind in der Tat nur schwer in den Griff zu bekommen – anders als der völlig legale, der „normale Wahnsinn“: der Andrang von Hunderten von Menschen nicht nur aus Rheinau, sondern – an den Autokennzeichen von HD bis HP ablesbar – aus der Region, die im Sommer an den See pilgern, im Umfeld ein Parkchaos verursachen, schon durch ihre Zahl das Areal auch ökologisch belasten.

Den See vor 30 Jahren als kostenlosen Badesee ausgewiesen zu haben, mag im Rückblick als Fehler gesehen werden – belastend für das Umfeld und gefährlich für die Badenden selbst, wie mehrere Unfälle zeigen. Angesichts dessen, dass in Rheinau und Brühl zwei attraktive offizielle Freibäder bestehen, sind solche Zustände völlig unnötig. Hier anzusetzen, wäre ein Schritt, die Lage am See zu entspannen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018