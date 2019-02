Feste Größe seit 40 Jahren

Gäbe es eine Umfrage, wer der bekannteste Rheinauer ist – der Jubilar hätte gute Chance auf einen der vorderen Plätze. Seit 40 Jahren ist er in Kommunalpolitik und Kirche, Vereinen und Presse aktiv. Heute feiert Helmut Losert seinen 65. Geburtstag.

Er hat Spuren hinterlassen in jenem Stadtteil, in dem er von Kindesbeinen an zu Hause ist. Nachlesbare. Denn vor allem seine – neben dem Hauptberuf als Kriminalbeamter – ausgeübte Freizeitbeschäftigung ist es, durch die er vor Ort bekannt wird: seine Tätigkeit als Berichterstatter für Stadtteilzeitungen, zunächst bei den „Rheinauer Nachrichten“ des Verlegers Albert Künster, danach im Rahmen der SOS-Medien.

Engagement bei Gartenfreunden

Bis 2009, fast ein viertel Jahrhundert, berichtet er über Vereine, Kirchen und Politik vor Ort. Zuweilen ist er auch „auf der anderen Seite“ aktiv, seit Jahren etwa als stellvertretender Chef der Gartenfreunde. Zudem ist er seit einiger Zeit Vorsitzender des Mannheimer Bezirksverbandes der Gartenfreunde, zu dem 38 Vereine mit 8500 Mitgliedern gehören, sowie Mitglied des Präsidiums im Landesverband Baden-Württemberg.

In den 1980er Jahren führt er den Vorsitz im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Rheinau. Zu diesen Wurzeln kehrt er vor einigen Jahren zurück, als er Lektor, Wort-Gottes-Feier-Leiter und Kommunionhelfer wird. Persönliche Betroffenheit führte ihn zur Selbsthilfegruppe der Diabetiker.

Eher zwiespältig fällt die Bilanz seines politischen Engagements aus. In der Rheinauer CDU ist er fast alles, was man werden kann: Bezirksbeirat, Stadtratskandidat, Vizevorsitzender. Am Ende kehrt er ihr nach heftigen, oft auch persönlichen Auseinandersetzungen den Rücken.

Die Politik lässt ihn aber nicht los: Bei der Gemeinderatswahl 2014 kandidiert er auf Platz 15 für AfD, die er jedoch bald wieder verlässt, als sie sich aus seiner Sicht zunehmend negativ entwickelt. Seither sitzt Losert als Parteiloser im Bezirksbeirat, bei der anstehenden Gemeinderatswahl tritt er auf der Liste „Mannheimer für Mannheimer“ (MfM) an.

Privat widmet er sich Ehefrau Solvey, Sohn Matthias und Tochter Stephanie – besonders heute, bei allem Pflichtgefühl: Für die Bezirksbeiratssitzung am Abend bittet er schon mal, ihn zu entschuldigen. (Bild: Groß)

