Förderverein verstärkt Werbung

Um das Angebot der Duschen attraktiver zu gestalten, werden zwei Kaltwasser- in Warmwasserduschen umgewandelt. Die maroden Duschwannen werden durch ein Bodenablaufsystem ersetzt, so dass ein barrierefreier Zugang möglich wird.

Auch der Förderverein leistet mit eigenen Mitteln und Spenden seinen Beitrag, wie der neue Vorsitzende Christoph Hambusch erläutert. Dazu zählt kurzfristig ein neues Volleyballnetz auf der Wiese.

Langfristiges Projekt ist ein neuer Spielplatz. Nach Vorstellungen von Hambusch soll er jeweils zur Hälfte von Stadt und Verein finanziert werden, wobei die Ehrenamtlichen ihren Anteil im Rahmen einer Bausteine-Aktion beibringen wollen.

Außerdem wünscht sich Hambusch, dass die Stadt die Schließfächer im Bad erneuert und optisch attraktiver gestaltet: „Angesichts der hohen Kosten ist dies jedoch eine Maßnahme, über die der Gemeinderat der Stadt entscheiden muss.“

Doch ihre zentrale Aufgabe sehen die Ehrenamtlichen nicht in baulichen Maßnahmen, die ihre finanzielle Kraft übersteigen würden, sondern im ideellen Bereich, vor allem in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Zum Abschluss der Saison soll auch hier das Projekt „Hundeschwimmen“ versucht werden, das in anderen Freibädern der Region erfolgreich praktiziert wird. Gedacht ist an den 10. September, wenn keine Zweibeiner in den Becken sind.

Maskottchen wird vorgestellt

Zudem wird eine spezielle Werbeaktion im Stadtteil Seckenheim gestartet. Damit sollen diejenigen Badegäste angesprochen und für das Rheinau-Bad gewonnen werden, die nach Schließung des Freibades in der Nachbargemeinde Ilvesheim „heimatlos“ geworden sind.

Um die Öffentlichkeitsarbeit des Fördervereins noch ideenreicher zu gestalten, wurde von der Künstlerin Annika Frank ein Maskottchen kreiert, und zwar in zwei Varianten. Diese sollen beim Saisoneröffnungsfest am 9. Juni offiziell vorgestellt werden. Die Badegäste können dann darüber befinden, welcher der beiden Entwürfe Verwendung findet.

Wichtig ist den Aktiven aber auch die Interessenvertretung in der Kommunalpolitik, um einen dauerhaften Bestand des Bades zu sichern. Dass die Ortsverbandsvorsitzenden und die Rheinauer Stadträte von CDU und SPD Mitglied im Verein sind, gilt als gutes Zeichen. Vor kurzem traf sich Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel im Rahmen seines „Rheinau-Tages“ vor Ort mit dem Vorstand. „Das Parkschwimmbad bekommt von uns als CDU eine Bestandsgarantie“, lautete seine Zusicherung, die von den Ehrenamtlichen natürlich gerne gehört wurde.

Startschuss für die diesjährigen Aktivitäten des Fördervereins ist am 9. Juni das traditionelle Saisoneröffnungsfest. Sein Programm umfasst einen Sektempfang und die Schlüsselübergabe, Sprungwettbewerbe im Becken und Kinderspiele sowie Livemusik vom AcustiCombo.

