Frauenkron hört auf

Stephan Frauenkron (Bild) gibt sein Amt als Leiter des Bürgerservice Rheinau zum 31. Januar des neuen Jahres auf. Dies teilte CDU-Fraktionschef Claudius Kranz als Vorsitzender des Bezirksbeirates Rheinau in dessen jüngster Sitzung am Mittwochabend mit. Der 35-Jährige wechselt zum 1. Februar in die Gemeinde Plankstadt, wo er Leiter des Hauptamtes wird. Frauenkron führt seit 15. Dezember 2013 den im Rathaus in der Relaisstraße untergebrachten Bürgerdienst. Neben Rheinau ist er auch für Hochstätt, Seckenheim und Friedrichsfeld zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Mannheim war Frauenkron, im Neckar-Odenwald-Kreis geboren, bei SAP tätig. Er wohnt in Neckarau und will dort auch bleiben. / -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018