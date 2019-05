Frühjahrsangeln an den Rheinbuhnen

Die Sportler des ASV Rohrhof laden für Samstag, 1. Juni, um 7 Uhr zur Verlosung für das Frühjahrsangeln am Wendehammer an den Brühl-Rohrhofer Buhnen ein. Geangelt wird von 8.30 bis 12 Uhr an den abgesteckten Angelplätzen.

Der Fang wird nach dem Angeln am Vereinsheim verwogen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Nach der Stärkung wird das Fangergebnis bekannt gegeben. Mitglieder, die an dem Angeln teilnehmen möchten und sich bis jetzt noch nicht bei dem Sportwart Peter Schreiner gemeldet haben, können dies noch bis Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, unter der Rufnummer 0163/4 67 39 67 nachholen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019