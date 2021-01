Geschenke gehen an 252 Kinder

Durch viele Spenden und starke Unterstützung aller Beteiligten konnten die GlücksPaten 252 Geschenke an Kinder aus finanziell schwachen Familien corona-konform überreichen. Die Corona Pandemie bedeutet gerade auch für Kinder und Jugendliche zahlreiche Einschränkungen in ihrem Lebensalltag. Und auch die Wunschbaum Aktion der GlücksPaten stand aufgrund der Kontaktbeschränkungen längere Zeit auf der Kippe. Das wollten der Vorsitzende Markus Schwarz-Riehle und sein Team aber auf keinen Fall hinnehmen, man plante kurzerhand um. „Uns war es wichtig, in dieser dramatischen Situation keine zusätzlichen Begegnungen verantworten zu müssen. Aber gar keine Geschenke zu verteilen, das kam nicht in Frage“, war sich Markus Schwarz-Riehle sofort sicher.

Hilfe von vielen Seiten

Die GlücksPaten baten daher Kindergärten, Schulen und Quartierverantwortliche darum, in diesem Ausnahmejahr das Besorgen der Geschenke selbst zu übernehmen. „Und das hat wirklich super geklappt“, zeigt sich Schwarz-Riehle begeistert über die Resonanz. Diese gingen mit der Mehrarbeit durchaus kreativ um. So kooperierte das Quartierbüro auf der Rheinau mit einem Buchladen in Neckarau und verteilte schließlich Gutscheine für guten Lesestoff.

Die Rheinauschule ließ die Geschenke über ein Spielzeugfachgeschäft besorgen. „Damit wurde dann auch der örtliche Einzelhandel unterstützt, was ganz in unserem Sinne ist“, resümiert der Kassier des Vereins, Thorsten Riehle. Seine Aufgabe bestand darin, Spendengelder zu akquirieren, und auch das habe sehr gut funktioniert. Insgesamt 4 215 Euro spendeten Bürger für die Wunschbaumaktion, die Geschenke für 252 Kinder hatten einen Wert von rund 5 400 Euro. Wie in den letzten Jahren auch übernahm die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord den Restbetrag. Mehr noch: die Mitarbeiter der beiden Filialen in Rheinau und Rheinau-Süd halfen dabei, um Spendengelder zu werben.

Hoffnung auf Normalität

„Das war von allen Seiten eine ganz besonders große Unterstützung in diesem außergewöhnlichen Jahr. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Wir sind zuversichtlich, dass wir 2021 wieder einen normalen Wunschbaum durchführen können, der den Zusammenhalt fördert und mit dem wir gemeinsam etwas für Kinder aus finanziell schwachen Familien tun können“, gibt sich Markus Schwarz-Riehle denn auch hoffnungsfroh. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021