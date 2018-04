Geschichte bleibt seine Passion

Anzeige

Ja, er ist ein Stück weit selbst Personifizierung der Rheinauer Ortsgeschichte: Seine Großmutter Luise Weber führt zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Traditionswirtschaft „Ratskeller“ am Marktplatz, sein Vater unterrichtet vor und nach dem Krieg ganze Jahrgänge von Jugendlichen in der Rheinauschule, der Jubilar selbst begründet in den 1980er Jahren das Rheinauer Heimatmuseum: Morgen feiert Rolf Armbruster seinen 80. Geburtstag.

Geboren wird er am 19. April 1938 in der Geburtsklinik Altendorf in Neckarau, wächst in Rheinau auf, an dessen Marktplatz die Familie lebt. In der Rheinauschule ist der Vater sein Lehrer, „was nicht immer zu meinem Vorteil war“, wie er stets lächelnd erzählt. Bei der Firma Goldschmidt macht der junge Rolf eine Lehre als Betriebs-, später als Maschinenschlosser, bald kommt auch der „staatlich geprüfte Maschinenbautechniker“ hinzu.

Über die Firma „Steinzeug“ führt sein Weg zu Unternehmen des Maschinen- und Stahlbaus, später der Flüssigkunststoffe, zuletzt als Vertriebsleiter und Handlungsbevollmächtigter. Nach fünf Jahren Selbstständigkeit nimmt er schließlich endgültig seinen Ruhestand und widmet sich ganz privat seiner großen Passion: der Ortsgeschichte seines Heimatstadtteils Rheinau.