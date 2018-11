Geschmack genau getroffen

Zu einem Best-of-Konzert mit den Lieblingsliedern aus den letzten zehn Projekten hatte der Projektchor der Immanuel-Pfingstberg-Gemeinde eingeladen. Und um es vorweg zu nehmen, die Lieblingslieder der rund 40 Sängerinnen und Sänger trafen auch genau den Geschmack des Publikums. Da wurde nämlich begeistert mit geschnippt, mit geklatscht und mit gewippt. Am Ende hielt es ohnehin in der voll besetzten Kirche niemandem auf seinem Platz.

Begrüßt hatte die Besucher Pfarrer Hansjörg Jörger, der gleichzeitig auch Chorsänger ist. Er gab auch Erläuterungen zu den einzelnen Stücken, die aus verschiedenen Projekten wie etwa „rein Deutsch“, „60-er oder 70-er Jahre“, „Film- oder Musikalmelodien“ oder auch „Liedern der Hoffnung stammen. Chorleiterin Elena Kleiser-Wälz erklärte, wie es zu diesem besonderen Konzertmotto kam. Man lerne oft monatelang die Lieder und Songs, führt sie dann ein paar Mal auf und dann verschwinden sie wieder.

Astronaut in der Kirche

Das sei sehr schade und so habe man sich zu diesem Best-of-Konzert mit den Lieblingsliedern des Chores entschlossen. Eine kluge Entscheidung, wie sich schnell zeigen sollte. Nach einer musikalischen Einstimmung der Band „Accustical“ ging es gleich los mit dem Louis Armstrong Song „What a wonderful World“.

Und wer Elena Kleiser-Wälz und ihre Chöre kennt der weiß, dass es auch immer passende Accessoires oder eine kleine Choreographie gibt, so natürlich auch bei diesem Konzert. Denn bei Major Tom spazierte der Astronaut leibhaftig durch die Kirche, um am Ende dann „völlig losgelöst“ abzuheben. Der gelungene Abschluss des tollen Konzertes war dann der Time Warp aus der Rocky Horror Picture Show. Der gefiel dem Publikum so gut, dass es stehend eine Zugabe forderte. -ion

