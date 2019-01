Geselliger Start in wichtiges Wahljahr

Die Daten, die Christoph Hambusch in seiner Begrüßung vorträgt, beeindrucken: Im Europaparlament vertreten 751 Abgeordnete aus (noch) 28 Staaten 500 Millionen Bürger. Einer der 14 Vizepräsidenten ist Rainer Wieland aus Baden-Württemberg – ein angemessener Festredner also, um beim traditionellen Neujahrskaffee der von Hambusch geführten CDU Rheinau seine Parteifreunde im Mannheimer Süden auf das Europawahljahr 2019 einzustimmen.

Angesichts des prominenten Gastes sitzen die Besucher dicht gedrängt im großen Saal des Vereinshauses des Sportclubs Pfingstberg-Hochstätt. Anwesend ist die Führung der Mannheimer CDU mit dem Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel und Fraktionschef Claudius Kranz an der Spitze, viele Mitglieder des Ortsverbandes, allen voran Alt-Bürgermeister Rolf Schmidt, aber auch interessierte Bürger, die gar nicht Mitglied der CDU sind. Humorvoll begrüßt Hambusch zudem seine im Sommer geborene Tochter Diana: „Schön, dass auch Du da bist.“

Themen Marktplatz und Karlsplatz

In seiner Begrüßungsrede legt Ortsvorsitzender Christoph Hambusch den Schwerpunkt auf die Politik vor Ort auf der Rheinau. Wichtigstes Thema für die CDU, dem sie sich im zurückliegenden Jahr bereits mit einer Begehung gewidmet hat, ist die Umgestaltung des Karlsplatzes, vor allem die Führung des Autoverkehrs. Hambusch spricht sich für einen sogenannten Turbokreisel aus, bei dem Autofahrer sich bereits beim Einfahren entscheiden müssen, welche Spur sie nehmen.

Als zweites großes Thema nennt er die anstehende Gestaltung des Marktplatzes. Bei den bisherigen Plänen habe die CDU „noch Diskussionsbedarf bezüglich der Parkplatzsituation“, konkret wegen des drohenden Verlustes von Stellplätzen.

Deutlich kritisiert Hambusch, dass Oberbürgermeister Peter Kurz das Thema von der Tagesordnung der öffentlichen Bezirksbeiratssitzung im Dezember abgesetzt hat: „Ich erneuere hier meine Kritik von damals“, betont er: „Ich finde das nicht gut, sondern hoffe, dass wir dieses wichtige Thema endlich auch öffentlich diskutieren können.“

CDU-Fraktionschef Claudius Kranz bezeichnet die Absetzung des Themas sogar wörtlich als „Unverschämtheit“. Zumal dies nicht das erste Mal gewesen sei, „dass der Oberbürgermeister die wirklich interessanten Themen in einem Stadtteil von der Tagesordnung des Bezirksbeirates nimmt.“ Kranz wirbt – wie Nikolas Löbel – für eine Stärkung der CDU bei der Kommunalwahl.

Sorge wegen des Brexits

Der zeitgleich stattfindenden Europawahl widmet sich der Festredner, indem er einen intimen Einblick in die europäische Politik gibt. Vor allem der Brexit bewegt Wieland: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, bekennt der Profi. Für wahrscheinlich hält er, dass die Briten „ungewollt auch in ein zweites Referendum stolpern.“ Und er zieht eine Lehre für Deutschland: „Da sieht man, was geschieht, wenn die Politik jahrzehntelang alles Schlechte in einem Land auf die EU schiebt.“

Vor dieser Gefahr ist nach Wielands Ansicht auch Deutschland nicht gefeit: „Heute hat die AfD die Maske fallen lassen“, formuliert er unter Hinweis auf den Europaparteitag der Rechtspopulisten: „Dort wurde de facto die Auflösung des Europaparlaments und Deutschlands Ausstieg aus der EU beschlossen“, interpretiert er. „Doch das wäre verhängnisvoll“, warnt der Europapolitiker. Deutschland sei zu klein, um sich in der Welt allein zu behaupten: „Entweder wir sitzen mit am Tisch oder wir stehen auf der Speisekarte.“

Für die Union zeigt er sich durchaus optimistisch: „Wir haben einen jungen, proeuropäischen Bayern als Spitzenkandidaten“, formuliert er unter Hinweis auf CSU-Mann Manfred Weber. Und da Wahlkampf ist, dürfen auch Seitenhiebe nicht fehlen, etwa der ein wenig platte gegen die SPD und ihre angebliche Technikfeindlichkeit: „Die letzte technische Innovation, die von der SPD rückhaltlos begrüßt wurde, war die Einführung des Farbfernsehers.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019