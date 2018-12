Gesellschaftlich engagierter „Macher“

Was? Er 75? Wer ihn kennt, kann es kaum glauben. Das liegt vor allem an seinem stets frohen Gemüt, das auch dafür gesorgt hat, dass er einst Chef des damals drittgrößten Mannheimer Karnevalsvereins war. Die Fasnacht hat er längst aufgegeben, doch er bleibt eine der engagiertesten Persönlichkeiten Rheinaus: Wolfgang Göck (Bild), lange Chef der „Sandhase“, Gründer der Elterninitiative Chiemseestraße und Bezirksbeirat, wird am Samstag 75 Jahre alt.

Geboren wird er am 22. Dezember 1943 in Heidelberg, wohin die Familie wegen des Krieges evakuiert ist. Nach dessen Ende zieht sie auf den Pfingstberg, zu dessen Gründern Göcks Großvater 1922 gehört. Ab 1950 geht der kleine Wolfgang in die Rheinauschule – beim späteren Stadtrat Valentin Gremm als Lehrer.

Geschäftsführer von Duscholux

1958 beginnt er im Stahlwerk Rheinau eine Lehre als Eisenwaren-Großhandelskaufmann. 1962 wechselt er zu einer Stuttgarter Baufirma, steigt dort zum Personalchef auf.

1973 zieht es ihn in die Kurpfalz zurück. In Schriesheim an der Bergstraße beginnt er bei einer damals noch jungen und kleinen Firma für Badezimmer-Einrichtungen, die er bald nach oben bringt: Duscholux. Hier steigt er zum Geschäftsführer mit Prokura auf. 2002 scheidet er dort aus, bleibt aber weiter als Berater in der Sanitärbranche ausgesprochen gefragt; dort kennt man ihn als den „Duschen-Papst“.

Bereits früh engagiert er sich in einem Verein: den „Sandhase“. Ein Jahr nach der Gründung, 1964, tritt er dem Musikzug bei. 1969 wird er Elferrat, 1979 Vorsitzender, bleibt dies acht Jahre – eine Ära, die als „goldene Zeit“ dieses Vereins gilt: Er verfügt damals über einen Musikzug, eine Garde und eine überregionale Veranstaltung mit bis zu 25 000 Besuchern jährlich – das „Sandhasefest“. 1987 hört Göck auf, findet er doch eine neue Lebensaufgabe.

Denn als er ins Neubaugebiet Rheinau-Süd zieht, da merkt er, dass es dort keinen Spielplatz für seinen Sohn gibt. Mit Nachbarn tut er sich zusammen, gründet die Elterninitiative Chiemseestraße und baut mit ihr in Eigenarbeit einen Spielplatz, in den er viel Herzblut steckt. Zur Finanzierung organisiert er alljährlich ein Straßenfest, das bald zu einem der größten Rheinaus wird. Es wird aufgegeben, als die Kinder aus dem Spielplatz-Alter herauswachsen.

Erst in späten Jahren widmet sich Göck der Kommunalpolitik und engagiert sich in der CDU. Vor zwei Jahren rückt er in den Bezirksbeirat nach, kümmert sich dort für seine Partei um stadtplanerische Themen wie den Marktplatz oder den Bunker und natürlich um Rheinau-Süd. Wie gesagt: Auch mit 75 ist beim zweifachen Vater und dreifachen Opa von Müdigkeit keine Spur. (BilD: Privat)

