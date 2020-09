Gespräch über die Lage am See

Zu einem Dialog mit Bürgern lädt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle am Freitag, 2. Oktober um 16 Uhr in die Martinskirche ein. „Wie geht es weiter am Rheinauer See“ ist die Veranstaltungsreihe überschrieben. Zunächst soll es um das Thema Sicherheit gehen. Polizeipräsident Andreas Stenger und der Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Klaus Eberle, haben ihr Kommen zugesagt, um mit den Bürgern das Gespräch zu suchen.

„Die teilweise chaotischen Zustände am See und um den See herum müssen dringend miteinander besprochen werden“, so Riehle. Er plane weitere Gespräche zu den Themen Sauberkeit und Naturschutz. Die Ergebnisse sollen in einen Vorschlag einfließen, der die Situation in den nächsten Jahren in den Blick nehmen soll. Aufgrund der Corona Einschränkungen sind nur maximal 30 Personen zugelassen. Eine Anmeldung unter spd@mannheim.de oder Tel. 0621/2932091 ist erforderlich. aph/red

